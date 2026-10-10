Infekcije na putu

Čekaju vas na važnom sastanku, a vi ne možete dalje od hotelskog zahoda

10. listopada 2026.
Stomach Ache and Food Poisoning During Travel

Stomach Ache and Food Poisoning During Travel

foto Shutterstock
Dušanka Figenwald
Dušanka Figenwald
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Poslovno putovanje često i na drugi kraj svijeta za naš organizam nerijetko znači i susret s mikroorganizmima na koje nismo naviknuti

piše: izv. prof. dr. sc. TOMISLAV MEŠTROVIĆ, dr. med.

Sastanci s partnerima i kolegama, sajmovi, kongresi, konferencije i pregovori na drugom kraju svijeta postali su uobičajen dio poslovnog života. Za takva putovanja pomno pripremamo predstavljanja i ugovore, ali rijetko razmišljamo o tome da je svako putovanje i promjena okoliša u mikrobiološkom smislu. Naime, novi tip prehrane, drukčija voda, gužve u zračnim lukama i sati u zatvorenoj kabini znače izloženost mikroorganizmima s kojima se naš imunosni sustav i crijevni mikrobiom dotad nisu susretali. Većina takvih susreta prođe bez posljedica, no u poslovnom kontekstu i jedan izgubljeni dan može imati visoku cijenu.

Lako predvidljiva bolest

Putnički proljev najčešća je zdravstvena tegoba međunarodnih putnika. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pogađa između 30 i 70 posto putnika u prva dva tjedna putovanja, a rizik je najveći u južnoj Aziji, Africi, na Bliskom istoku te u Srednjoj i Južnoj Americi. Za od 80 do 90 posto slučajeva odgovorne su bakterije, ponajprije enterotoksigena Escherichia coli, a zatim i vrste bakterijskih rodova Campylobacter, Salmonella i Shigella. Uzročnici su vrlo često i virusi (poput norovirusa i rotavirusa), a paraziti su vrlo rijetko implicirani.

Simptomi se obično javljaju od 12 do 72 sata nakon unosa kontaminirane hrane ili vode te bez liječenja najčešće traju od tri do pet dana. Kod zdravih odraslih osoba putnički proljev rijetko je opasan, no grčevi i iscrpljenost mogu onesposobiti.

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#Tomislav Meštrović#Putnički Proljev#Poslovna Putovanja#Mikrobiom#Antibiotici#Norovirus#Legionella
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