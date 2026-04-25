Ena Melvan: Doktorat u Sydneyu pretvorio se u splitski startup

Osnivačica Metabellyja godinama je istraživala crijevne bakterije u laboratoriju, a onda odlučila tu znanost pretvoriti u biznis

Ena Melvan provela je godine na doktoratu na Macquarie Universityju u Sydneyu razvijajući matematički model koji opisuje ponašanje crijevnih bakterija, i već tada, negdje oko 2017., počelo joj je biti jasno da ta istraživanja imaju potencijal izvan akademskog svijeta. Hrabrosti za iskorak nije bilo odmah, a Metabelly je na kraju nastao gotovo slučajno, u prosincu 2020., kada se vratila u Split, ostala bez novca u lockdownu i čula da netko daje nagradu za dobru poslovnu ideju.

– Metabelly je nastao u prosincu 2020. kao direktna posljedica mog doktorskog rada. Doktorirala sam na Macquarie University, gdje sam razvila matematički model interakcija bakterija u crijevima. Već od 2017. mi je bilo jasno da se iz toga može razviti konkretan proizvod, ali nisam imala hrabrosti napraviti iskorak iz akademije u startup svijet. Metabelly je zapravo nastao u trenutku kada sam odlučila tu znanost pretvoriti u nešto primjenjivo i stvarno korisno za ljude – objašnjava Melvan.