Mikrobiom crijeva: Nevidljivi ekosustav koji čuva naše zdravlje

Na sastav crijevnog mikrobioma utječu prehrana, lijekovi, tjelesna aktivnost, san i svakodnevni životni ritam

Piše: izv. prof. dr. sc. Tomislav Meštrović, dr. med.

U poslovnom svijetu mnogo se govori o produktivnosti, otpornosti na stres, kvalitetnom snu i prehrani koja bi trebala osigurati dovoljno energije za zahtjevan radni dan. Međutim, iza svih tih tema nalazi se sustav o kojemu donedavno gotovo nismo razmišljali – golema zajednica mikroorganizama koja živi u našim crijevima, tzv. crijevni mikrobiom.

Danas znamo da ti mikroorganizmi nisu samo usputni stanovnici probavnoga sustava, nego dinamičan ekosustav povezan s probavom, metabolizmom, imunosnim sustavom, kao i nizom drugih fizioloških procesa. Sastav mikrobioma mijenja se tijekom života: reagira na prehranu, lijekove, infekcije i okoliš te na svoj način bilježi naše svakodnevne navike; osim toga, razlikuje se i među ljudima (dakle, ne postoji jedan univerzalni 'savršeni mikrobiom'). Upravo zato to područje postaje ključno u suvremenoj medicini, s velikim potencijalom za razvoj personaliziranih i preciznih pristupa prevenciji, dijagnostici i liječenju.