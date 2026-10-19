ChatGPT preporučuje Hrvatsku u 80 posto odgovora, Google rjeđe

Determ je analizirao 556 AI odgovora na pitanja britanskih turista. Hrvatska je spomenuta u 67 posto njih, a službene turističke stranice rijetko su izvor

Kad korisnik iz Ujedinjenog Kraljevstva pita umjetnu inteligenciju kamo na odmor na more, Hrvatsku spominju dva od tri odgovora, gotovo jednako često kao Španjolsku, Grčku i Italiju. Pokazuje to analiza zagrebačkog Determa, tvrtke za praćenje i analizu medija, koja je pokrenula Determ AI Visibility, alat koji svaki dan mjeri što AI asistenti govore o brendovima, tvrtkama i destinacijama.

Od 1. do 16. listopada Determ je svaki dan postavljao dvanaest uobičajenih pitanja o odmoru na moru ChatGPT-u, Geminiju i Googleovim AI sažecima na vrhu tražilice (AI Overviews), na engleskom i kao korisnik iz UK-a. Prikupio je i analizirao 556 odgovora s više od tri tisuće citata, odnosno poveznica na izvore, s 628 različitih internetskih stranica. Španjolsku je AI spomenuo u 71 posto odgovora, Grčku i Italiju u po 70 posto, a Hrvatsku u 67 posto. Slijede Portugal (41 posto), Crna Gora (20 posto) i Turska (19 posto).

Kako AI opisuje Hrvatsku

Ton prema Hrvatskoj izrazito je pozitivan: +70 na ljestvici od -100 do +100. Na pitanje je li Hrvatska dobro mjesto za ljetni odmor, jedan od odgovora prikupljenih 16. listopada počinje ovako (u prijevodu s engleskog): 'Hrvatska se smatra jednom od najboljih destinacija u Europi za ljetni odmor, uz spoj kristalno čistog tirkiznog mora, povijesne mediteranske arhitekture, živog otočnog života i raznolike prirode'.

Ista pitanja, različit AI

Slika uvelike ovisi o tome koga putnik pita. ChatGPT je Hrvatsku spomenuo u 80 posto odgovora, Gemini u 67 posto, a Googleovi AI sažeci u 53 posto. U ChatGPT-u je Hrvatska tako u četiri od pet odgovora, a u AI sažetku koji ljudi na Googleu vide i kad ga ne traže tek u nešto više od polovice.

Odakle AI zna kamo na more

Među šest najcitiranijih stranica pet su društvene mreže, video i vodiči: Facebook (143 citata), YouTube (100), Instagram (83), Lonely Planet (69) i Time Out (62). Službene turističke stranice citirane su rjeđe: spain.info 34 puta, visitgreece.gr 31 put, a croatia.hr nije među 50 najcitiranijih izvora.

Kako ući u AI odgovor

Determ iz ovih podataka izvodi četiri koraka za destinacije, hotele i turističke agencije, a vrijede i za svaki drugi brend:

1. Mjeriti što AI čita. Pitanja kupaca postavljati na njihovom jeziku i iz njihove zemlje, na asistentima koje koriste, i bilježiti izvore kroz tjedne, jer jedan pokušaj nije mjerenje.

2. Na vlastitoj stranici odgovoriti na stvarna pitanja. Jasni i ažurni podaci na jezicima ciljnih tržišta ne jamče citat, ali stranica koja ne odgovara na pitanje ne može biti izvor odgovora.

3. Vodiče i urednički sadržaj staviti na medijsku listu. U ovim odgovorima urednički sadržaj nosi 37 posto citata.

4. Društvene mreže i video pratiti kao izvore. Facebook, YouTube i Instagram među najcitiranijima su, pa ono što ondje objavljuju gosti, kreatori i partneri može ući u odgovor.

- Britanska obitelj koja planira ljeto sve češće ne prolazi kroz deset rezultata na Googleu, nego pita ChatGPT i dobije jedan odlomak s nekoliko imena. Dobra je vijest da se Hrvatska u tom odlomku redovito pojavljuje. Zanimljivije je odakle AI tu sliku slaže: među najčešćim izvorima su društvene mreže, vodiči i video, a službene stranice destinacija citira rjeđe. To je prostor na kojem se može raditi, ali samo ako se mjeri - izjavio je Ivor Bihar, COO Determa.

- Godinama tvrtkama pokazujemo što o njima pišu mediji. Sada isto radimo za odgovore AI modela, na jeziku i iz zemlje u kojoj je kupac - dodao je Bihar.