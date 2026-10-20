Unplugged

Kako brendovi pokušavaju osvojiti generaciju alfa

20. listopada 2026.
generation alpha
foto Shutterstock
Sandra Babić
Sandra Babić
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Influenceri i društvene mreže važni su za otkrivanje proizvoda, ali djeca traže i autentičnost, iskustva uživo i povjerenje

Kad je Jim McCafferty iz JMP Creativea proizvođačima igračaka predstavio ideju o narukvicama s naljepnicama koje će djeca skupljati i razmjenjivati s prijateljima, nekoliko velikih kompanija pristojno ga je odbilo. Projekt koji se isprva zvao 'Share With Love' 2024. prihvatili su Lev Nelson i Josh Loerzel iz kompanije Sky Castle Toys, preimenovali ga u Sticki Rolls i pretvorili u jedan od najviralnijih dječjih brendova posljednjih godina.

Više od tisuću različitih naljepnica u prvoj seriji raspirilo je kolekcionarsku strast, a djeca su poludjela za proizvodom koji su prvi put ugledala u videima Sky Castle Toysa, a ne u trgovinama. U prva 72 sata od predstavljanja brend je prikupio sedam milijuna pregleda na YouTubeu i više od deset milijuna na svim kanalima. Pretprodaja se rasprodala, prve zalihe na Amazonu nestale su, a kreativne narukvice Sticki Rolls postale su internetski fenomen i prije negoli su pošteno stigle na police.

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#Sticki Rolls#Generacija Alfa#Dječje Igračke#Društvene Mreže#Influenceri#Kolekcionarstvo#Digitalni Marketing
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