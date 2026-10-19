Louvre: Spektakularna pljačka kraljevskih dragulja kroz prozor muzeja

Pljačkaši su kao građevinski radnici upali kroz prozor i odnijeli pažljivo odabrane primjerke. Osumnjičenici su uhićeni, ali bez dragulja

Dana 19. listopada 2025. svijet je ostao zatečen jednom od najsmjelijih muzejskih pljački modernog doba. Četvorica lopova usred bijela dana provalila su u pariški Louvre i za manje od osam minuta odnijela osam komada nakita iz zbirke francuskih krunskih dragulja.

'Građevinari' došli do 88 milijuna za osam minuta

Vrijednost ukradenih dragulja procijenjena je na oko 88 milijuna eura.

Muzej je bio otvoren tek pola sata kada su počinitelji, prerušeni u građevinske radnike, podiznom platformom došli do prozora galerije okrenute prema Seini. Nakon što su rezačem otvorili prozor, upali su u slavnu Galeriju Apolona, razbili dvije vitrine i uzeli pažljivo odabrane dragulje povezane s francuskim kraljevima i carevima 19. stoljeća. Cijela operacija trajala je tek osam minuta, a lopovi su pobjegli prije nego što je osiguranje uspjelo reagirati.

Kruna koju nisu uspjeli odnijeti

Među ukradenim predmetima bili su dijademe, ogrlice i naušnice koje su pripadale kraljici Marie-Amélie, carici Marie-Louise i carici Eugénie, supruzi Napoleona III. Posebno vrijednom smatrala se smaragdna ogrlica Marie-Louise, jedna od najpoznatijih draguljarskih kreacija iz Napoleonova doba.

Jedino što lopovi nisu uspjeli odnijeti bila je kruna carice Eugénie. Ukrašena s više od tisuću dijamanata i desecima smaragda, pronađena je nedaleko od muzeja teško oštećena nakon bijega počinitelja. Ostali dragulji su nestali, a njihova je sudbina dugo bila nepoznata.

Kad je lozinka u Louvreu bila - Louvre

Krađa je izazvala šok ne samo zbog vrijednosti plijena nego i zbog činjenice da se dogodila u najposjećenijem muzeju na svijetu. Naknadne istrage otkrile su niz sigurnosnih propusta, od nedovoljne pokrivenosti videonadzorom do zastarjelih informatičkih sustava. Posebnu je pozornost privukla tvrdnja da je jedna od lozinki sigurnosnog sustava glasila jednostavno 'Louvre', što je postalo simbol problema koji su godinama bili zanemarivani.

Podsjetnik na Mona Lisu

Krađa je odmah prizvala uspomene na najpoznatiji zločin u povijesti muzeja. Godine 1911. iz Louvrea je ukradena Mona Lisa, koja je pronađena tek dvije godine kasnije. Dok je tada jedan čovjek iznio jednu sliku, 2025. četvorica su lopova za manje od osam minuta odnijela velik dio preostalih francuskih krunskih dragulja.

Francuska policija već je nakon nekoliko dana uhitila prve osumnjičenike, no potraga za većinom ukradenih dragulja nastavila se i nakon toga.

Zagrebačka krađa slika kroz prozor

Zanimljivo, i Hrvatska ima svoju verziju priče o umjetninama koje nestaju kroz prozor. U jednoj od najspektakularnijih domaćih krađa slika lopovi su upravo prozor iskoristili kao najslabiju točku zaštite. Tako je iz Vladine zgrade odneseno nekoliko slika Mencija Clementa Crnčića. Pokazalo se da se od Zagreba do Pariza, bez obzira na vrijednost umjetnina i ugled institucija koje ih čuvaju, ponekad najodvažniji lopovi i dalje oslanjaju na vrlo jednostavne metode.

Možda je upravo u tome najveća ironija cijelog slučaja. U doba umjetne inteligencije, biometrijske zaštite i sofisticiranih sustava nadzora, jedna od najvećih umjetničkih pljački 21. stoljeća izvedena je metodom starom koliko i same krađe: kroz prozor.