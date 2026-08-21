Mona Lisa: Slika koja je postala najslavnija na svijetu nakon krađe

Tek 400-tinjak godina nakon nastanka Leonardov portret počeo je dobivati auru najveće globalne ikone koja vrijedi više od milijardu dolara

Kad je 21. kolovoza 1911., na dan kada je Louvre bio zatvoren za posjetitelje, Mona Lisa nestala sa zida pariškog muzeja, nitko još nije slutio da upravo počinje događaj koji će zauvijek promijeniti njezinu povijest. Krađa je otkrivena tek sljedećeg jutra, kada je zaposlenik muzeja Louis Béroud na njezinu mjestu zatekao prazan zid.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti da Leonardova Mona Lisa nije oduvijek bila najpoznatija slika na svijetu. No stvarnost je bila drukčija. Gotovo četiri stoljeća nakon što ju je Leonardo da Vinci naslikao početkom 16. stoljeća, bila je cijenjeno remek-djelo, ali ne i globalna ikona kakvom je smatramo danas.

Sve je promijenila krađa

Nestanak slike izazvao je svjetsku senzaciju. Novine od Pariza do New Yorka tjednima su donosile nove teorije i nagađanja, a milijuni ljudi prvi su put čuli za sliku o kojoj danas zna gotovo svatko. Paradoksalno, upravo je krađa učinila Mona Lisu najslavnijim umjetničkim djelom svih vremena.

Ispostavilo se da ju je ukrao talijanski lopov Vincenzo Peruggia sa željom da je 'vrati kući'.

No, Mona Lisa nije završila u Francuskoj ratnim plijenom ni kupnjom od strane muzeja. Leonardu ju nikad nije predao njezinu naručitelju, nego ju je donio u Francusku i prodao francuskom kralju Franji I. Tako je nakon Revolucije prešla u vlasništvo francuske države.

Kad je dvije godine poslije krađe pronađena u Italiji i vraćena u Louvre, njezina je slava već odavno nadrasla granice umjetničkih krugova.

Rasprave o identitetu

Tko je bila Mona Lisa? Najraširenija teorija kaže da je riječ o Lisi Gherardini, supruzi firentinskog trgovca Francesca del Gioconda, zbog čega se slika u Italiji često naziva La Gioconda.

Ipak, identitet žene sa slike nikada nije potpuno prestao izazivati rasprave. Tijekom stoljeća pojavljivale su se teorije da je riječ o Leonardovoj idealiziranoj viziji žene, prikazu neke plemkinje, pa čak i prikrivenom autoportretu samoga umjetnika.

Upravo je ta mješavina umjetničke izvrsnosti i trajne zagonetke jedan od razloga njezine privlačnosti.

Osmijeh koji izaziva rasprave već pet stoljeća

Malo je detalja u povijesti umjetnosti izazvalo toliko tumačenja kao osmijeh Mona Lise.

Stručnjaci ga povezuju s Leonardovom tehnikom sfumata, suptilnim prijelazima svjetla i sjene koji licu daju dojam promjenjivosti. Ovisno o kutu promatranja i osvjetljenju, osmijeh se nekima čini vedrim, drugima melankoličnim, a trećima gotovo ironičnim.

Neki istraživači tvrdili su da prikazuje zadovoljstvo majke ili trudnice. Drugi su pokušavali računalnim analizama 'izračunati' emociju skrivenog izraza lica. Najsmjelije teorije otišle su toliko daleko da su tvrdile kako je Leonardo u lik ugradio vlastite crte lica.

Nijedna od tih teorija nije konačno potvrđena, ali upravo zato rasprava traje već više od pet stotina godina.

Najslavnija, ali često i najrazočaravajuća

Koliko god zvučalo neobično, mnogi posjetitelji Louvrea nakon prvog susreta s Mona Lisom ostanu pomalo iznenađeni.

Razlog nije kvaliteta slike, nego njezina veličina – samo 77 x 53 centimetra. Nakon desetljeća reprodukcija u knjigama, medijima i na internetu mnogi očekuju djelo znatno većih dimenzija.

Mnogi posjetitelji više vremena provedu fotografirajući sliku nego promatrajući detalje. Njezina je slava jednostavno postala veća od samog platna.

Od neprobojnog stakla do probojne lozinke

Mona Lisa u Louvreu nije bila izložena samo krađi nego u nekoliko navrata i pokušajima oštećivanja. Nije bila ozbiljnije oštećena samo zahvaljujući snažnim sigurnosnim mjerama, prije svega neprobojnom zaštitnom staklu.

Unatoč neprobojnom staklu koje danas štiti Mona Lisu, sigurnost muzeja i dalje ostaje stalni izazov. To je ponovno pokazala krađa skupocjenih dragulja iz Louvrea 2025. godine. Naime, lozinka za pristup sustavu videonadzora navodno je godinama bila jednostavno: Louvre.

Koliko vrijedi najpoznatija slika na svijetu?

Mona Lisa praktično je neprocjenjiva jer je francuska država ne namjerava prodati.

Posljednja službena procjena iz 1962. godine iznosila je 100 milijuna tadašnjih dolara, što bi prema inflaciji danas odgovaralo iznosu od oko 1,1 milijardu dolara. Ta procjena i dalje drži Guinnessov rekord za najvišu poznatu osiguravateljsku procjenu neke slike.

Zbog toga se Mona Lisa često smatra najvrjednijom slikom na svijetu.

Mona Lisa i Hrvatska

Iako nikada nije gostovala u Hrvatskoj, Mona Lisa je ostavila trag i ovdje.

Bila je inspiracija brojnim umjetnicima, karikaturistima i dizajnerima, baš kao i u ostatku svijeta. Zanimljivo je da je u hrvatskom poslovnom registru tijekom godina djelovalo nekoliko tvrtki koje su nosile ime Mona Lisa, no sve su u međuvremenu likvidirane.

Ime je ipak ostalo živjeti na druge načine: kroz zagrebačku galeriju, karlovačku pizzeriju te kuću za odmor s bazenom u okolici istarskog Svetvinčenta.

Možda je to i prikladna sudbina za najpoznatije lice u povijesti umjetnosti. Jer da 21. kolovoza 1911. nije nestala iz Louvrea, Mona Lisa bi vjerojatno ostala jedno od brojnih Leonardovih remek-djela. Krađa ju je, gotovo četiri stoljeća nakon nastanka, pretvorila u globalnu zvijezdu kakvu nijedna druga slika nikada nije postala.