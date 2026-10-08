Izmjene prostornog plana otvaraju put projektu AI centra Pantheon

Sisačko-moslavačka županija mijenja prostorni plan za Projekt Pantheon i prateću energetsku infrastrukturu.

Sisačko-moslavačka županija pokrenula je izmjene i dopune prostornog plana, kojima se, među ostalim, planiraju prostorni uvjeti za izgradnju AI inovacijskog i razvojnog centra Kampus Topusko, poznatijeg kao Projekt Pantheon.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, čime je pokrenut postupak kojim bi se trebali utvrditi prostorni preduvjeti za projekte za koje je iskazan interes za ulaganja od posebnog značaja za razvoj županije i Hrvatske.

Među planiranim projektima ističe se AI inovacijski i razvojni centar Kampus Topusko, poznatiji kao Projekt Pantheon. Za potrebe njegova smještaja predviđeno je izdvajanje površine izvan postojećeg građevinskog područja naselja, kao i izmještanje dijela županijske ceste Ž3228.

Izmjenama se na području Općine Topusko planira i prostor za izgradnju trafostanice s priključnim dalekovodima, sunčanim elektranama te baterijskim spremnicima ukupne snage veće od 20 megavata.

Razmatra se i mogućnost iskorištavanja preostalih rezervi ugljikovodika unutar postojećih eksploatacijskih polja.

Županija navodi da se postupak provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode. U sklopu strateške procjene provest će se i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, na temelju rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetske tranzicije. Projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko, odnosno Projekt Pantheon, predviđa investiciju od 50 milijardi eura u podatkovni centar snage jednog gigavata.

Glavni investitori su poduzetnik Jako Andabak te američki poduzetnik i upravljački partner tvrtke Pantheon AI i investicijskog fonda Pantheon Atlas, Ryan Rich. Glavni partneri su Končar Grupa i međunarodna energetska grupacija Greenvolt.

Početak izgradnje planiran je u 2027., a početak rada predviđen je za početak 2029. godine, mada će to biti jako teško ostvariti, o čemu je Lider već i pisao. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša utvrdilo je da u sklopu strateške procjene treba provesti i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.