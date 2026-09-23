Zagreb dobiva Centar za otpad, Tomašević najavio i energanu

CGO u Resniku dobio je lokacijsku dozvolu, a Grad Zagreb uskoro kreće u javnu nabavu za njegovu izgradnju

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u srijedu da će izgraditi Centar za gospodarenje otpadom (CGO) jer za to ima legitimitet i obvezu, kao i energanu jer je studija pokazala da je isplativo da se gradi u Zagrebu. Tomašević je, odgovarajući na pitanje novinara o protivljenju udruge za zaštitu okoliša Zelene akcije najavljenoj gradnji energane, rekao da treba razlikovati CGO od energane.

- Centar za gospodarenje otpadom nije energana - rekao je Tomašević, istaknuvši da se takvi centri grade u svim hrvatskim županijama.

CGO u Resniku dobio je lokacijsku dozvolu i uskoro ide u javnu nabavu, rekao je, dodajući da Grad time ispunjava obećanje o zatvaranju odlagališta Jakuševec.

Centar će, među ostalim, imati kompostanu i sortirnicu te postrojenja za obradu miješanog otpada i vrijednih sirovina. Ostatak će biti gorivo iz otpada, za koje u Gradu smatraju da bi bilo loše da ovise o privatnim tvrtkama i da se ono spaljuje u privatnim energanama.

- Zato smo naručili Studiju koja je pokazala da je isplativije da Grad Zagreb investira, bilo sam, bilo s državom, u takav objekt nego da gorivo iz otpada spaljujemo u privatnoj energani, gdje god privatna energana bila - u Hrvatskoj, Austriji ili ne znam gdje - kazao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Dodao je kako je problem jedino lokacija jer nju Grad Zagreb ne može sam izabrati, jer energana mora moći toplinu proizvedenu obradom otpada plasirati u sustav centralnog grijanja.

- S obzirom da HEP-Toplinarstvo, koje je državna firma, ima koncesiju, a od prošlog tjedna i obnovljenu koncesiju od Gradske skupštine, mi ne možemo za energanu odlučiti gdje će biti lokacija bez suradnje s državom, odnosno s HEP-om, ali je jasno da u to idemo, da smo na to spremni i da ćemo to raditi - poručio je Tomašević.

Osvrćući se na protivljenje Zelene akcije, čiji je nekada bio član i predsjednik, Tomašević je rekao da se ta udruga protivi i izgradnji CGO-a u Resniku te da je pokrenula tužbe protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša prema kojem je projekt u skladu s okolišnim propisima.

- Ja sam na izbore izašao s time da ćemo napraviti CGO sigurno, da ćemo ga napraviti u Resniku. Dobio sam te izbore, imam legitimitet i obvezu da to realiziram. Isto tako, prije izbora sam rekao da ćemo, ako Studija pokaže da je isplativo da Grad Zagreb investira u energanu, onda je bome i raditi. I to je to - zaključio je gradonačelnik Tomašević.

Korlaet: Kamenolom u Podsusedu zatvoren

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da je u kamenolomu u Podsusedu prestala eksploatacija, da je zatvoren i da se tamo uklanjaju preostali nezakoniti objekti.

Prema njegovim riječima, gradski komunalni redari izdali su vlasnicima tri rješenja o uklanjanju ruševnih objekata, no kako vlasnici to nisu učinili, uklanjanje je započeo Grad putem ovlaštenih tvrtki, a trošak će biti naplaćen vlasnicima.

Zemljište je dijelom državno, dijelom u privatnom vlasništvu, a jedna čestica pripada Župi Podsused, rekao je Korlaet. Istaknuo je da na tom mjestu neće biti nikakvih novih gradnji niti radnji jer je u eksploatacijskom smislu to mjesto dovršeno i zatvoreno.