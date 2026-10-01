U novom broju čitajte o najvećim igračima u gospodarenju otpadom

Raspisali smo se o proračunskom deficitu, razgovarali s Ivanom Odrčićem, ali i Marijom Sedlačekom, a doznali smo i što je moneymaxxing

U sektoru gospodarenja otpadom, koji uključuje i otpadne vode te sanaciju okoliša, registrirano je 657 tvrtki koje su 2025. ostvarile ukupno 2,09 milijardi eura prihoda i više od 128 milijuna eura neto dobiti, no dio prihoda odnosi se i na druge djelatnosti tih poduzeća. Prema veličini godišnjih prihoda biznis s otpadom u Hrvatskoj otprilike bi bio jednak prihodima telekomunikcijskoga sektora, koji je lani ostvario 1,87 milijardi eura, a prema dobiti Hrvatskom Telekomu, koji je ostvario 139,1 milijun eura, pokazuju podaci Financijske agencije. Zato smo se u ovom broju odlučili posvetiti gospodarenju otpadom.

Nije što je 'Dan velikih planova' Liderova konferencija, ali, kao i prijašnjih godina, bio je to jedinstveno koristan poslovni skup za planiranje sljedeće godine. Zajednički nazivnik bio bi da će 2027. biti slična 2026., ali uza zahlađenje poslovne klime. Biznis ipak iskazuje manje optimizma nego lani, piše o novoj kolumni Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Premda podaci za prvo polugodište sugeriraju dobru sliku javnih finacija, posebice deficita, ukupna je kompliciranija. Naime, sadašnja fiskalna pozicija ovisit će o tome hoće li se tempo prihoda moći održati nakon završetka intenzivnog korištenja NPOO-a ili, kraće, dio je dodatnih prihoda iz fondova EU-a privremen, a dio novih rashoda trajan. O proračunskom deficitu zato smo se raspisali u ovotjednom broju.

Godinama državne subvencije amortiziraju energetske i cjenovne udare, no vidljivo usporavanje svih ključnih KPI-jeva ekonomije, unatoč tomu što smo još znatno bolji od prosjeka EU-a, traži uvezivanje šire slike, posljedično i nacrt novoga modela razvoja. Iako je teško iz pozicije tekućih hitnosti vidjeti obrise neke 2035. ili 2050., ta dva roka nužno je spojiti. Barem tako u intervjuu za Lider zaključuje savjetnik HUP-ova glavnoga ekonomista ​Ivan Odrčić, koji oduvijek zagovara šire vizure pogleda na problem(e) i rješenja.

Za novi broj Lidera ispisali smo i kompanijsku priču o Unilineu, doznali što je to moneymaxxing, razgovarali s predsjednikom Uprave Čakovečkih mlinova Marijom Sedlačekom, ali i otkrili poduzetničku priču Gorana Rešića koji stoji iza tvrtke PGF Pharma International. Uz sve to, u mjesec kibernetičke sigurnosti, listopad, ulazimo s tradicionalnim prilogom 'Kibernetička sigurnost'.