Od otpada od hrane napravio je biznis koji sada širi Europom

Sven Darrer posluje u četiri različita sektora, ali najveći potencijal vidi u tehnologiji koja ostatke hrane obrađuje na mjestu nastanka

Sven Darrer nije tipičan poduzetnik. Pod okriljem svoje tvrtke danas spaja četiri poslovno prilično različita područja: dodatke prehrani i fitofarmaciju, edukaciju i razvoj komunikacijskih vještina, turizam te održiva rješenja za gospodarenje otpadom od hrane. No u poduzetništvo nije ušao s planom da će jednoga dana imati kompaniju koja posluje u četiri različita segmenta. Diverzificirao je postupno, u više od dva desetljeća stjecanja iskustva, i svako novo područje uglavnom je proizašlo iz problema koji je prepoznao na tržištu.

Najveći je dio njegova današnjeg poslovanja u segmentu gospodarenja otpadom. Na D-Organic, brend uređaja za aerobnu digestiju otpada od hrane, otpada čak 60 posto tvrtkinih prihoda. Prošle ih je godine ostvarila 395.496 eura, 16,59 posto više nego godinu prije. Za ovu godinu Darrer ne očekuje dramatičan skok, bio bi zadovoljan blagim povećanjem.

– Ne mislim da tvrtka mora svake godine rasti dvoznamenkastim stopama. Važno mi je da posao bude zdrav i održiv te da imamo prostora za dugoročan razvoj – kaže nam taj poduzetnik.