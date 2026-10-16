Odgođene prijave za poticaje za električna vozila: Evo novog roka

Prijave kreću 28. listopada, a za kupnju električnog automobila građani mogu dobiti do 9.000 eura. Ukupno je osigurano 20 milijuna eura.

Početak prijava za državne poticaje za kupnju električnih vozila odgođen je za tjedan dana. Umjesto 21. listopada, građani će zahtjeve moći podnositi od 28. listopada u 9 sati, izvijestio je u petak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Razlog odgode dodatno je testiranje elektroničkog sustava za zaprimanje prijava, dok svi ostali uvjeti javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

Za ovogodišnji program sufinanciranja osigurano je 20 milijuna eura, a Fond procjenjuje da će se tim iznosom omogućiti nabava približno 3.000 novih električnih vozila.

Do 9.000 eura za električni automobil

Visina poticaja ovisit će o vrijednosti i kategoriji vozila. Za električne automobile čija cijena ne prelazi 35 tisuća eura s PDV-om građani će moći ostvariti do 9 tisuća eura potpore, dok će za skuplje modele poticaj iznositi najviše 7 tisuća eura.

U oba slučaja sufinancirat će se najviše 40 posto vrijednosti vozila, a automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za poticaje.

Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle kategorija L1–L7 predviđeno je sufinanciranje do 2.500 eura, odnosno najviše 40 posto vrijednosti vozila. Njihova cijena pritom ne smije prelaziti 35 tisuća eura s PDV-om.

Prijave isključivo elektroničkim putem

Zahtjevi će se podnositi isključivo putem sustava eFZOEU (efzoeu.gov.hr), uz prijavu vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Svaki građanin moći će ostvariti poticaj za kupnju najviše jednog vozila.

Vozila će se moći nabaviti izravnom kupnjom ili financijskim leasingom, dok operativni leasing neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

Pravo na poticaje neće imati građani koji su vozilo u cijelosti platili prije objave javnog poziva. Međutim, prihvatljiv će biti predujam za kupnju novog vozila ako je uplaćen najranije 1. siječnja 2026. godine.

Iz Fonda pozivaju zainteresirane građane da se unaprijed upoznaju s uvjetima javnog poziva i pripreme potrebnu dokumentaciju kako bi bili spremni za prijavu čim se sustav otvori.

Program se provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a cilj mu je ubrzati elektrifikaciju voznog parka i smanjiti emisije iz cestovnog prometa.