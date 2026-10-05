Predstavnici CINEA-e posjetili lokacije projekta GreenSwitch

Projekt GreenSwitch povećat će pouzdanost mreže te olakšati priključenje novih proizvođača električne energije

HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) organizirao je 23. rujna posjet predstavnika Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) i slovenskog ELES-a transformatorskim stanicama TS 35/20kV Kupjak i TS 110/20kV Krk, gdje je u sklopu projekta GreenSwitch ugrađena nova oprema.

GreenSwitch je prekogranični projekt u kojemu, uz HEP ODS, sudjeluju partneri iz Hrvatske (HOPS), Slovenije (ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska) te Austrije (KNG), a traje od 1. ožujka 2023. do 31. prosinca 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 146.204.508,00 eura, dok je udio HEP ODS-a 3.239.264,00 eura, uz sufinanciranje od 50 posto.

Zahvaljujući sredstvima projekta, u trafostanicama Kupjak i Krk provedena je zamjena relejne zaštite, a trenutno su u tijeku radovi na temeljima za ugradnju nove kompenzacijske prigušnice. Uz povećanje pouzdanosti i stabilnosti opskrbe potrošača, ulaganja u sklopu projekta GreenSwitch omogućit će i bolju integraciju novih proizvođača električne energije na distribucijsku mrežu.