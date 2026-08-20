Nova Uprava HOPS-a: Mijoč ipak ulazi, ali kao član

Nakon višemjesečnog natezanja oko nove Uprave, HOPS će voditi Ana Puljiz Radas, uz Matu Mijoča i Renatu Rubešu

Mate Mijoč ipak je dobio mjesto u Upravi HOPS-a, ali ne i poziciju predsjednika koju mu je, prema pisanju Slobodne Dalmacije, ovog proljeća namijenio Domovinski pokret. Nakon višemjesečnog kadrovskog natezanja, na čelo Hrvatskog operatora prijenosnog sustava dolazi Ana Puljiz Radas, dok je druga članica Renata Rubeša.

Kadrovski rasplet u HOPS-u tako je nešto drugačiji od onoga koji se nazirao tijekom proljeća. Mijoč, koji je tada bio u središtu političke kombinatorike oko izbora nove Uprave, ipak ulazi u najviše rukovodstvo kompanije, ali u drugoj ulozi. Slobodna Dalmacija objavila je 2. svibnja da je Domovinski pokret želio Mijoča postaviti na čelo HOPS-a, no da su se tome usprotivili HDZ-ovi ljudi u Nadzornom odboru. Zbog nedogovora oko nove Uprave mandat staroj postavi sredinom travnja produljen je za tri mjeseca.

Sada je dogovor očito postignut. Predsjednica Uprave postala je Ana Puljiz Radas, diplomirana pravnica, koja je već radila u HOPS-u, među ostalim na poslovima vezanim uz ljudske potencijale.

Nova članica Uprave je Renata Rubeša, diplomirana inženjerka elektrotehnike i doktorica znanosti. U HOPS-u radi od 2005. godine, a karijeru je počela kao inženjerka za relejnu zaštitu. Kasnije je radila na sustavima SCADA, EMS i WAM, odnosno tehnologijama koje služe za nadzor i upravljanje elektroenergetskim sustavom.

Novi šef tražio se još od proljeća

Priča o novoj Upravi HOPS-a počela se zahuktavati još u ožujku. Nacional je tada pisao da se traži novi predsjednik jer je mandat tadašnjoj Upravi, koju su činili Igor Ivanković, Dejan Liović i Darko Belić, istjecao 15. travnja.

Tada se kao jedna od mogućnosti spominjao izbor Igora Lukačevića, tehničkog direktora Prijenosnog područja Osijek, za kojega se tvrdilo da ga je na mjesto predsjednika željela osječka linija HDZ-a. No ni to se nije ostvarilo. Umjesto Lukačevića, Mijoča ili nekog od drugih kandidata koji su se spominjali u proljetnim kombinacijama, HOPS će voditi Puljiz Radas.

U pozadini i afera s vodičima

Kadrovske promjene odvijale su se u osjetljivom trenutku za HOPS, nedugo nakon što je u javnost izbio slučaj krađe alučeličnih vodiča s dalekovoda. DORH je potvrdio da je u veljači zaprimio HOPS-ovu kaznenu prijavu zbog štete od najmanje pola milijuna eura te da da će provesti izvide.

Navodno je zbog toga tadašnji predsjednik Uprave Igor Ivanković nudio ostavku, ali da je predsjednik Uprave HEP-a Vice Oršulić nije prihvatio.

Nova Uprava sada preuzima HOPS s nizom važnih zadataka pred sobom, od velikih ulaganja u prijenosnu mrežu do priključenja novih proizvodnih kapaciteta i prilagodbe sustava ubrzanoj energetskoj tranziciji.