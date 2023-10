Glavina: Mnoge zemlje bi rado imale problema s masovnim turizmom

U sklopu festivala Taste The Mediterranean koji se održava u Splitu, uz raskošne večere i fina jela i poučne masterclassove održano je i nekoliko panela i rasprava koje su se održale u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Splitu.

Na panel diskusiji o održivom razvoju i utjecaju na turizam govorila je Laura Gil Savastano, veleposlanica Kolumbije u Austriji i imenovana nerezidenta veleposlanica u Hrvatskoj. Veleposlanica se u početku rasprave pohvalila kako je Kolumbija jedna od rijetkih zemalja koje imaju plan održivog turizma, te da je veliki izazov razviti turizam koji štiti prirodu i kulturu, a uz to uključuje i lokalno stanovništvo i zajednicu. Dodala je kako se Kolumbija želi odmaknuti od masovnog turizma te da žele privući high turizam jer masovni nikako ne ide pod ruku s održivosti.

Veleposlanica je dodala kako je Kolumbiji vrlo važno zaštiti svoju prirodu raznolikost te da je od iznimne važnosti za buduće naraštaje uspostaviti balans ekostistema. Napomenula je kako u zemlji postoji veliki problem, to je problem plastike, posebno u hotelskim lancima. Zbog toga je cilj zemlje da hoteli što prije dođu do neutralnog stanja, što se ugljika tiče. Također je napomenula kako je Kolumbija sve češće izbor turista te da su prošle godine zabilježili najveći broj gostiju do sad.

Na panelu je sudjelovao i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i Sporta RH koji je ispričao koje korake RH poduzima prema održivom turizmu. Rekao je kako je nova strategija održivog turizma u zadnjoj fazi te da će biti predstavljen idući tjedan, a da će se početi primjenjivat od početka iduće godine.

Masovni turizam nije loš?

Govorio je o raznim načinima financiranja iz fondova EU i Nacionalnom planu koje je identificirao resurse za održivi turizam i projekte vezane uz njega. Također je dodao kako su već spremne 1,3 milijarde eura kroz slijedeći okvir do 2027. Na kraju je Glavina rekao kako će RH kroz tjedan dana preskočiti rekordnu 2019. po broju noćenja. Na kraju je zaključio kako mnoge zemlje žele da imaju problema sa masovnim turizmom.

Joze Tomaš, predsjednik Županijske komore Split pričao je u uvozu radne snage i izazovima koji uz to dolaze. Rekao je kako je turizam potreba, posebno u Dalmaciji, ali da uz sve to ipak treba misliti na zaštitu prirode, jer je to naša velika vrijednost. Što se tiče masovnog turizma, Tomaš je rekao kako to ne treba nužno biti loše, jer i takav turizma donosi novce, te da se treba definirati što to masovni turizma zapravo jest.

Radnici u fokusu

Gabriel Vasquez, konzultant za prodaju u hotelijerstvu, partnerstvo i osmišljanja iskustava za goste rekao je da uz bilo kakav turizma, bio on masovni ili high turizam, prvo treba misliti i na radnike, jer ako ‘konobar radi 18 sati dnevno, kvaliteta života ne postoji‘.

Dodao je kako je i radno okruženje iznimno bitno za radnike jer su oni ti koji zapravo rade najteži posao u turizmu.

- Ne treba samo štanacati novce, treba biti održiv i u pogledu prirode, ali posebno u pogledu ljudi - zaključio je Vasquez

Kako ostati relevantan

Na drugom panelu ‘Transformacije u hospitality industriji, kako ostati relevantan u svijetu koji se rapidno mijenja – najveći izazovi i budućnost HoReCa sektora, prvi je govorio chef Michel Basaldella iz restorana Le Grand Puech, u Mimetu, Francuska. Rekao je kako je već 35 godina u kuhinji i kako je njemu osobno bitna ekologija i lokalna proizvodnja i tradicija. Pričao je kako se svijet pa i jelovnici mijenjaju i kako se tome treba prilagoditi. Za primjer je dao plavog raka, od kojega on u svom restoranu radi juhu, a koji je postao invazivna vrsta i Italiji i Francuskoj i koji zapravo uništava, pa ga on kuha te tako daje svoj obol. Dodao je kako mlađe generacije treba educirati i pripremiti za budućnost jer oni neće kuhati kako se danas kuha. Svoje izlaganje je zaključio da je prije svega potrebno djelovati loklano, te da to što jedemo ima utjecaj i na nas ali i na okoliš.

Umjetna inteligencija u turizmu

Vincent Somsen, (Growth Advisor International Network) je govorio o upotrebi umjetne inteligencije u turizmu i ugostiteljstvu te da je ako se njega pita, recept za relevantnost u u umjetnoj inteligenciji.

- Mi pokušavamo poboljšati i pojačati iskustvo uz pomoć tehnologije i pri tome biti učinkovitiji. Smatram da je za gosta bolje iskustvo uz AI jer može pružiti personalizirano iskustvo podređeno gostu – rekao je.

Dodao je kako već sad postoji puno alata koji mogu pomoći u organizaciji i vođenju primjerice hotela, te da će takvi alati osloboditi osoblje da radi važnije stvari i da bude u interakciji s gostima.

Jelena Tabak, predsjednica udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK je istaknula kako je malo skeptična oko toga da AI može dati više turizmu, te da prije svega trebamo ljude koji čine iskustvo.

- Ai može, ali bez ljudi se ništa neće dogoditi. Kako bi ostali relevantni moramo pratiti lokalnu tradiciju, dati gostu priču, bilo o hrani bilo o nečem drugom, ali da sve mora bit autentično i lokalno – rekla je Tabak.

Renata Vincek, voditeljica projekata TZ Kvarner je istaknula kako je RH postala popularna destinacija za snimanje filmova i serija te da je takvih upita svaki dan sve više. Što se tiče samog Kvarnera rekla je kako se različitost reflektira u svemu jer Kvarner zauzima tri geografska područja, obale, planine i more. Dodala je da je pravo pitanje kako ostati ili postati autentičan prema gostu i kako mu što bolje predstaviti sve naše autentično.

Valentina Giraldo, brending konzultantica iz Meksika je napomenula kako je sve što je vidjela o Hrvatskoj zapravo istina.

- To što mi čujemo vani kroz razne promocije se pokazalo istinito jer to vidimo kad dođemo. Kada posjeduješ brend zaboraviš kako je važan i jak i lijep – to bi ja rekla za Hrvatsku – zaključila je Giraldo

Filip Verbanac, Raise the Bar Adria, Direktor Odjela za jaka alkoholna pića i kavu Coca-Cola HBC Adria je pričao o programu ‘Raise the bar‘ kojemu je cilj poboljšati kvalitetu i koji je besplatan. Također je dodao kako su pokrenuli i stipendije te da mladi koji se školuju u ugostiteljstvu nemaju internacionalna iskustva te da stoga oni dovode Michelin šefove koji svoje znanje predaju mladim snagama.

- Bitno je napomenuti da smo ušli i u ugostiteljske srednje škole uz pomoć ministarstva obrazovanja te da na taj način isto dijele svoje znanje - zaključio je Verbanac i doda kako su u planu i ugostiteljske konferencije kroz koje će se predstavljati novi trendovi.