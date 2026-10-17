Božinović vs. suci: Za 94 kaznena djela huligana jedna zatvorska kazna

Ministar upozorava na neefikasnost pravosuđa, dok suci poručuju da MUP prebacuje krivnju bez realnih pokazatelja.

Nakon što je zbog navijačkih izgreda u Splitu prozvao sudove za sporo kažnjavanje počinitelja, a suci mu uzvratili da bez konkretnih podataka prebacuje odgovornost na pravosuđe, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je brojkama koje otvaraju ozbiljna pitanja o učinkovitosti sustava.

Od čak 94 kaznena djela za koja je ranije prijavljivano 11 osoba povezanih s izgredima, dosad je doneseno samo pet sudskih odluka - tri uvjetne kazne, jedna novčana i jedna zatvorska od 11 mjeseci.

Prema podacima koje je ministar iznio u Zaprešiću, od 14 dosad identificiranih izgrednika povezanih s neredima uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, njih 11 od ranije ima čak 94 kaznene i 273 prekršajne prijave. Jedan od njih sam je prikupio 30 kaznenih prijava za drogu, nasilje i oružje.

Božinović: 'Policajci riskiraju živote'

Ministar naglašava kako ne dovodi u pitanje neovisnost sudstva, ali upozorava da bez brze i oštre reakcije pravosuđa nema ni prevencije.

– Moram voditi računa i o policajcima koji riskiraju vlastitu sigurnost, ponekad i život, kako bi nekoga uhitili. A onda se s istim osobama ponovno susreću na ulici. Ne ulazim u pojedinačne sudske odluke, ali ako se takve situacije stalno ponavljaju, o tome moramo ozbiljno razgovarati – poručio je Božinović.

Suci uzvraćaju: 'MUP iznosi paušalne ocjene'

Udruga hrvatskih sudaca oštro je odbacila kritike, pozvavši ministra da ne prebacuje odgovornost na pravosuđe bez potpunih i provjerljivih podataka. Iz UHS-a traže od MUP-a točne podatke: koliko je predmeta uopće upućeno sudovima, koliko ih je odbijeno te kakve kazne samostalno izriče policija kroz prekršajne naloge.

Suci ističu i problem preopterećenosti. Kao primjer navode Općinski prekršajni sud u Splitu gdje samo 22 suca rade na više od 14.000 aktivnih predmeta, dok su ih jednako toliko već riješili tijekom ove godine. Smatraju kako se učinkovitost sustava ne može mjeriti na temelju par izoliranih brojki.

Tko je u sustavu zakazao?

Iza ovog birokratskog rata priopćenjima između MUP-a i pravosuđa krije se porazna realnost: država je pokazala potpunu nemoć.

Nevjerojatno je da se među sudionicima novih izgreda nalazi osoba koja je ranije prijavljivana za čak 30 kaznenih djela, među kojima su i ona povezana s drogom, oružjem i nasiljem. Je li policija predala loše napisane prijave, je li DORH zakazao u podizanju optužnica ili su suci ponovno potražili utočište u blagim, uvjetnim kaznama? Javnost taj odgovor još nema.

No jedna je stvar sigurna: dok se suci pozivaju na preopterećenost, a policija na uzaludnost svog rada, huligani broje nove okršaje bez ikakvog straha od zatvora. Kada 30 kaznenih prijava nije dovoljno za rešetke, ne raspravlja se o nadležnostima, nego se raspravlja o slomu pravne države.