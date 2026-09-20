D Sped razmatra odlazak iz Hrvatske: Spor s MUP-om ugrozio poslovanje

Nakon 40,8 milijuna eura prihoda, prijevozniku su odbijene dozvole za 49 stranih radnika, a ove godine očekuje snažan pad poslovanja

Dugoreška autoprijevoznička kompanija D Sped transport, sudeći prema onome što je rečeno Lideru, nalazi se na prekretnici. Nastaviti poslovanje u Hrvatskoj ili će je njezin vlasnik Mario Gojak ugasiti i osnovati novu negdje u inozemstvu. Lani je ostvarila snažan rast od 40,8 milijuna eura prihoda (čak 189,2 posto više nego u 2024.), a, kako sada stvari stoje, ovu će godinu završiti s četvrtinu, a možda čak i upola manjim.

Obratili smo se Gojaku, ali pristojno nas je odbio rekavši da upravo vodi sudski spor na Visokom upravnom sudu protiv MUP-a (prvostupanjski sud je izgubio), koji mu je odbio 49 zahtjeva za zapošljavanje stranaca.