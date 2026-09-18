Od koga naplatiti odštetu zbog ponovne odgode sudskih ročišta

Zakoni detaljno propisuju tko je odgovoran za organizaciju rada sudova – ponajprije predsjednici sudova, zatim Ministarstvo pravosuđa, odnosno država

piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Iako je od 'velike reforme sustava dr-plaća' u državnoj službi prošlo tek nešto više od dvije godine, a tom su prilikom zapisničarima znatno korigirani i povećani koeficijenti složenosti poslova, što je rezultiralo prosječnim rastom plaća u javnome i državnome sektoru za tridesetak posto, svjedoci smo novih problema s nedostatkom sudskih zapisničara.

Naime, sudovi su tek počeli raditi nakon ljetne stanke, a ročišta se opet odgađaju. Nije naodmet spomenuti da je jedan od glavnih razloga spomenute reforme bio štrajk sudskog osoblja zbog uvjeta rada, kao i nedostatak osoblja na sudovima jer se zbog neprivlačnih uvjeta rada mnogi nisu javljali na velik broj otvorenih javnih natječaja za zapošljavanje na sudovima.

Ostaje zaključiti da spomenuta reforma nije ispravno identificirala i riješila sve razloge neprivlačnosti zapošljavanja na sudovima, stoga je problem nedostatka zapisničara samo privremeno riješen. Sve to najviše utječe na stranke u sudskim postupcima, koje i bez tih odgoda moraju čekati pravdu na sudu nekoliko godina do završetka postupka.