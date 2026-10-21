Hanfa postaje sanacijsko tijelo za osiguratelje u RH

Novi zakon uvodi sanacijske fondove i zaštitu osiguranika u slučaju kriznih situacija te prijeti upravama gubitkom otpremnina

Uz nadzornu ulogu na tržištu osiguranja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dobit će i ulogu glavnog sanacijskog tijela, proizlazi to iz Zakona o sanaciji društava za osiguranje i reosiguranje, kojeg je Vlada sa sjednice u srijedu uputila u saborsku proceduru.

- Do sada u Republici Hrvatskoj nije postojao pravni okvir za postupanje u slučaju propasti ili vjerojatne propasti osiguratelja, što je ograničavalo mogućnost učinkovitog djelovanja u kriznim situacijama i usklađenog djelovanja s nadležnim tijelima drugih država članica - rekao je na sjednici vlade Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Dodao je i da će sanacijsko tijelo u Hrvatskoj biti Hanfa.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da će Hanfa, zbog svojih nadzornih funkcija na istom tržištu, biti dužna osigurati operativnu i funkcionalnu neovisnost sanacijskih ovlasti od nadzornih te uspostaviti odgovarajuće organizacijske i kadrovske mehanizme za sprječavanje sukoba interesa.

Također će biti dužna surađivati s Ministarstvom financija, osobito u pogledu odluka i radnji koje mogu imati utjecaj na javna sredstva ili sistemske implikacije.

Među novim administrativnim zadaćama Hanfe su i utvrđivanje uvjeta za pokretanje sanacije te donošenje odluke o sanaciji. Zakonom se predlaže da se u postupku sanacije imenuje i nova sanacijska uprava, a da dotadašnjoj upravi prestaju ugovori i da gubi svoje ovlasti i pravo na otpremnine.

U obrazloženju zakona se ističe da će se u sanaciji primjenjivati načelo da 'nijedan dioničar ni vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj', odnosno da ne smije snositi veće gubitke niti biti u nepovoljnijem položaju nego što bi ih snosio redovnoj likvidaciji društva.

Zakonom se također osigurava posebna zaštita osigurava se ugovarateljima i korisnicima osiguranja te podnositeljima odštetnih zahtjeva, uz pravo na naknadu razlike ako su pretrpjeli nepovoljniji tretman.

Novost je i da će se uvesti tzv. fondovi za sanaciju, odnosno unaprijed uspostavljeni sustavi prikupljanja i upravljanja sredstvima društava za osiguranje i reosiguranje te podružnica društava iz trećih zemalja, radi osiguranja financijskih sredstava za provedbu sanacijskog postupka.

Predloženim zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva (EU) 2025/1 o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje, kojom je uspostavljen usklađeni europski okvir za to područje.