Nafta, plin, bakar i žitarice pod pritiskom: Što čeka tržišta

Obveznice i energenti ostaju glavni izvor rizika, dok tržišta prate Hormuz, zalihe plina, prinose žitarica i daljnji rast bakra

Pred nama je relativno miran tjedan za tržišta roba, premda su glavni pokretači tržišta i dalje isti i nepromijenjeni. Globalna tržišta obveznica ponovno su se našla na udaru snažne prodaje, što je dovelo do rasta troškova zaduživanja, od SAD-a preko Francuske do Japana, na razine kakve nisu viđene desetljećima, šaljući pritom signal upozorenja kreatorima politika.

Rast kamatnih stopa povećava troškove zaduživanja za tvrtke i korisnike stambenih kredita te prisiljava vlade da izdvajaju više sredstava za plaćanje kamata, čime ostaje manje resursa za druge rashode.