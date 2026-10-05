Biznis i politika
Nafta, plin, bakar i žitarice pod pritiskom: Što čeka tržišta
5. listopada 2026.
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Obveznice i energenti ostaju glavni izvor rizika, dok tržišta prate Hormuz, zalihe plina, prinose žitarica i daljnji rast bakra
Pred nama je relativno miran tjedan za tržišta roba, premda su glavni pokretači tržišta i dalje isti i nepromijenjeni. Globalna tržišta obveznica ponovno su se našla na udaru snažne prodaje, što je dovelo do rasta troškova zaduživanja, od SAD-a preko Francuske do Japana, na razine kakve nisu viđene desetljećima, šaljući pritom signal upozorenja kreatorima politika.
Rast kamatnih stopa povećava troškove zaduživanja za tvrtke i korisnike stambenih kredita te prisiljava vlade da izdvajaju više sredstava za plaćanje kamata, čime ostaje manje resursa za druge rashode.
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