Skupina proizvođača nafte signalizira stabilnu opskrbu do kraja jeseni

Proizvodnja je u proteklim mjesecima kaskala za dogovorenim razinama zbog američkog rata s Iranom i blokade ključne izvozne rute

Skupina članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika objavila je da namjerava zadržati stabilnu opskrbu do kraja jeseni, signalizirajući nastavak suradnje nakon zaključenog ciklusa dobrovoljnog smanjivanja proizvodnje.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman odlučili su na nedjeljnom online sastanku da će proizvodnju u studenom zadržati na razini propisanoj za rujan, od 31 milijun barela dnevno.

U rujnu 'sedmorka' je dovršila ciklus dobrovoljnog smanjenja opskrbe i vratila na tržište tržište 1,65 milijuna barela dnevno, izuzetih prošle godine kada je UAE još bio član OPEC-a.

UAE je iz OPEC-a istupio početkom svibnja.

Sedmeročlana skupina poručila je i da je 'kolektivno spremna ciljati potpunu usklađenost s Deklaracijom o suradnji', napominjući da će se i u budućnosti sastajati jednom mjesečno radi analize stanja na tržištu.

Šira skupina OPEC+ trebala bi pak, prema dogovoru iz 2022., smanjivati proizvodnju za otprilike dva milijuna barela dnevno do kraja godine.

Skupina OPEC+ obuhvaća, uz članice OPEC-a, i neovisne proizvođače, poput Rusije.

Proizvodnja je u proteklim mjesecima kaskala za dogovorenim razinama zbog američkog rata s Iranom i blokade ključne izvozne rute kroz Hormuški tjesnac, napominje novinska agencija dpa, ukazujući na podatke OPEC-a.

U petak grupa je odgodila planiranu redovnu analizu o kapacitetima članica koja služi kao osnova za određivanje proizvodnih kvota u idućoj godini, kazali su Reutersu prošloga tjedna izvori u industriji.