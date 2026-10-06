Brazil Sofascoreu zatvara važan izvor prihoda, spas traži u SAD-u

Dok zabrana online klađenja zatvara važan oglašivački kanal, partnerstvo s NHL-om otvara prostor za rast na američkom tržištu

Brazilska zabrana online klađenja preko noći je Sofascoreu zatvorila jedan od važnih kanala oglašavanja na tržištu koje je hrvatska tehnološka kompanija dosad opisivala kao svoje najveće i najangažiranije. Od 6. listopada kladioničarske platforme morale su postati nedostupne, a zabrana obuhvaća i njihove oglase te sponzorstva.

Sofascoreova aplikacija za praćenje sportskih rezultata nije obuhvaćena zabranom pa kompanija ne ostaje bez korisnika u Brazilu. Problem je u tome što se bitno smanjuje mogućnost zarade od publike koju je namjeravala ponuditi licenciranim kladionicama. Upravo je s tim sektorom Sofascore planirao širiti oglašivačku suradnju, dok je za korisnike zainteresirane za klađenje pripremao digitalnog pomoćnika AI Analyst.

U takvim okolnostima dodatnu težinu dobiva partnerstvo s NHL-om, objavljeno 5. listopada, samo dan prije gašenja kladioničarskih platformi u Brazilu. Višegodišnji ugovor hrvatskoj kompaniji omogućuje razvoj novih hokejaških statistika i otvara prostor za snažnije pozicioniranje na američkom tržištu.

Suosnivač Ivan Bešlić tvrdi da Sofascore ima dovoljno raznovrstan krug oglašivača te da se poslovni fokus kompanije već pomaknuo prema SAD-u. Prema njegovim riječima, SAD je tijekom posljednjih 30 dana postao Sofascoreovo vodeće tržište prema broju korisnika, iako na godišnjoj razini još nije na prvom mjestu.

- Ako gledamo podatke za zadnjih 30 dana, SAD nam je već tržište broj jedan po broju korisnika. Gledano na godišnjoj razini još nije na prvom mjestu, ali trend je jasan - kaže Bešlić.

NHL donosi podatke izravno s leda

Partnerstvo s NHL-om predviđa izravnu suradnju Sofascoreovih produktnih i razvojnih timova s ligom, uz podršku Sportradara, njezina službenog partnera za podatke. Sofascore će koristiti NHL EDGE, sustav koji prati položaj igrača i paka, kako bi korisnicima ponudio detaljniji prikaz onoga što se događa na ledu.

Prema priopćenju, nove mogućnosti uvodit će se tijekom sezone 2026./2027. Uz praćenje događaja uživo, korisnici će dobiti mape udaraca s podacima o njihovu položaju, vrsti i kvaliteti. Metrika Offensive Intensity pokazivat će koja momčad kontrolira igru, a Attack Zones gdje se stvara napadački pritisak. Predviđeni su i modeli očekivanih golova, odnosno xG, uključujući modele prilagođene vratarima.

Za navijača to znači da rezultat neće biti jedini pokazatelj tijeka utakmice. Moći će pratiti odakle dolaze opasni udarci i koja momčad stvara kvalitetnije prilike. Za Sofascore je poslovna prilika privući i zadržati korisnike koji takvu analitiku žele pratiti kroz cijelu sezonu.

- Godinama gradimo Sofascore oko jedne ideje: navijači zaslužuju vidjeti igru s istom jasnoćom kao i oni unutar nje. Izravan rad s NHL-ovim podacima i tehnologijom omogućuje nam da to ostvarimo za hokej, na globalnoj razini. Ovo je tek početak onoga što smo predani zajedno graditi – poručio je suosnivač i izvršni direktor Zlatko Hrkać u objavi partnerstva.

Kompanija u priopćenju navodi više od 120 milijuna korisnika godišnje i pokrivanje 25 sportova. Financijska vrijednost partnerstva nije navedena, pa se iz objave ne može procijeniti koliko će ugovor pridonijeti prihodima. Jasno je, međutim, da Sofascore njime dobiva mogućnost razvijati dodatne sadržaje za publiku jednog od velikih sjevernoameričkih profesionalnih sportova.

Brazil zatvara i platforme i oglašivački prostor

Brazilska odluka mnogo je šira od zabrane pojedinih ilegalnih stranica. Lula je 25. rujna donio privremenu mjeru koja zabranjuje priređivanje, ponudu, posredovanje i oglašavanje klađenja s unaprijed određenim koeficijentima. Obuhvaća sportske oklade i online kasino igre, uključujući ponudu inozemnih kompanija korisnicima u Brazilu. Druge zakonom dopuštene lutrijske igre ostaju izvan zabrane.

Nove uplate zabranjene su od objave mjere, korisnici su do kraja 5. listopada mogli zatražiti povlačenje novca, a od 6. listopada stranice i aplikacije za klađenje moraju biti nedostupne. Prema izvještaju UOL-a objavljenom nakon isteka roka, velike platforme povukle su se s interneta jer do tada nije bilo sudske odluke koja bi zaustavila provedbu. Zatečeni oglasi i oznake sponzorstava također su morali biti uklonjeni do 5. listopada.

Vlada zaokret obrazlaže zaduživanjem kućanstava i posljedicama ovisnosti o kockanju, uz ocjenu da dotadašnja regulacija nije pružila dovoljnu zaštitu. Poslovni učinak pritom se širi daleko izvan kladionica pa zabrana zahvaća oglašavanje i sponzorstva namijenjena brazilskoj publici, neovisno o tome gdje se oglašivač nalazi.

Sama usluga praćenja sportskih rezultata nije priređivanje oklada, ali oglasi i sadržaji koji promoviraju ili olakšavaju pristup klađenju ulaze u područje zabrane. Za platformu poput Sofascorea to znači da veliko tržište navijača i dalje postoji, dok se mogućnost zarade od kladioničarskih kampanja mijenja.

Mjera već vrijedi, ali njezina dugoročna sudbina nije zaključena jer mora proći parlamentarnu proceduru u roku do 120 dana da bi postala trajan zakon, a predstavnici industrije pokrenuli su i postupke pred brazilskim Saveznim vrhovnim sudom. Zbog toga se ne može unaprijed tvrditi ni da će zabrana ostati trajna ni da će nestati nakon izbora.

- Ne vjerujem u priču da je to kratkotrajno - kaže Bešlić, koji smatra da je odluka uvedena na brzinu i pod političkim pritiskom.

Kladionice su bile dio brazilskog plana

Sofascore je u Brazilu imao velike planove, a dio njih oslanjao se na suradnju s kladionicama. Kada je u studenome 2025. Ricardo Peixoto imenovan voditeljem brazilskog tržišta, kompanija je najavila da želi udvostručiti broj tamošnjih korisnika do 2026. i proširiti oglašivačku suradnju s licenciranim priređivačima klađenja. Najavljen je i AI Analyst, digitalni pomoćnik namijenjen korisnicima koji se klade. U travnju ove godine Sofascore je svoje oglašivačke mogućnosti predstavljao i na sajmu BiS SiGMA South America u São Paulu, posvećenom klađenju, medijima i tehnologiji.

Zabrana zato zahvaća sektor s kojim je Sofascore namjeravao jačati poslovne veze. Bešlić ipak smatra da kompaniju od većih posljedica štiti raznovrsniji krug oglašivača. Kao primjer navodi suradnje s bankama i maloprodajnim lancima, a među financijskim kompanijama s kojima posluju spominje i Revolut.

- Sofascore već duže vrijeme radi s bankarskim sektorom. Ako u Hrvatskoj otvorite aplikaciju, često ćete vidjeti oglase McDonald'sa, Zagrebačke banke ili DEchatlona - kaže.

Prema Bešlićevim riječima, većinu Sofascoreove publike čine muškarci između 20 i 50 godina, koje opisuje kao skupinu velike kupovne moći. Takva je publika, smatra, privlačna i bankama, trgovcima te tehnološkim kompanijama, što Sofascoreu otvara mogućnost zarade od oglasa iz različitih djelatnosti.

Ostaje, međutim, pitanje koliko se brzo takvim kampanjama mogu nadomjestiti kladioničarski oglasi u Brazilu.

Američki profesionalni sportovi u fokusu

Bešlić priznaje da je Svjetsko prvenstvo održano u Sjevernoj Americi pomoglo rastu, ali dugoročnu priliku vidi u tamošnjim profesionalnim sportovima. SAD mu je privlačan zbog veličine tržišta i kupovne moći, a posljednjih 30 dana, prema njegovim podacima, već donosi najviše korisnika.

- Naša je budućnost suradnja s američkim profesionalnim sportovima. Pratimo globalna kretanja, ali nismo zabrinuti - poručuje Bešlić.