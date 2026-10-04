Xi u Washingtonu, Han u UN-u: Dva lica kineske borbe za moć

Han Zheng zagovara multilateralizam, Xi vodi realpolitiku. U pozadini se zaoštrava nadmetanje SAD-a i Kine za tehnologiju i utjecaj

Govore šefova država i vlada s jesenskoga zasjedanja Opće skupštine UN-a malotko uistinu sluša, a još manje pamti. Iznimka su govori svjetskih lidera koji se odnose na ključne prijepore globalnog poretka, kao i govori protagonista akutnih svjetskih kriza. Razumljivo je stoga što je osobitu pozornost privukao govor američkog predsjednika Trumpa za govornicom nemoćnog UN-a, u kojemu se naglašeno suprotstavio revitalizaciji komunizma (u ideologiji i praksi) i iranskomu vojnom nuklearnom programu.

I to nekoliko dana prije nego što je u Bijeloj kući naglašeno svečano i s punim respektom dočekao Xi Jinpinga, vođu jedne od posljednjih zemalja na svijetu kojima upravlja komunistička partija. No mene je ovoga puta osobito zaintrigirao govor Xijeva zamjenika Han Zhenga na Općoj skupštini UN-a. Više je razloga tomu.

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Prvo, već sâm tajming bio je poruka: Han je za govornicu izišao na samome kraju 'predsjedničkoga' tjedna na Općoj skupštini UN-a i, važnije – poslije Xijeva posjeta Washingtonu. Poruka je bila jasna: dok istinski vođa Xi odlazi u središte istinske moći Washington, u kojemu se vode razgovori koji utiru put prema formiranju novoga globalnog bipolarnog sustava, koji je politička neminovnost, njegov zamjenik promiče kineski politički PR u UN-u, globalnom središtu bez stvarne moći.