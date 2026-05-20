Napokon bez dvostrukog oporezivanja s Amerikom

Hrvatska pokreće potvrđivanje poreznog ugovora nakon što je u Dubrovniku potpisan Protokol koji otvara put njegovoj ratifikaciji

Nakon godina čekanja, Hrvatska i Sjedinjene Države napokon su se približile primjeni sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Naime, Ministarstvo financija u javno savjetovanje uputilo je najavu Zakona o potvrđivanju Konvencije između Hrvatske i SAD-a te dodatnog Protokola kojim se ta Konvencija mijenja i dopunjuje. Upućivanje zakona u proceduru Vlade predviđeno je u trećem kvartalu 2026. godine.

Budući da su iz Ministarstva financija ranije navodili kako je s američkom stranom dogovoreno da Hrvatska pričeka s potvrđivanjem Konvencije dok se ne steknu uvjeti za nastavak postupka u SAD-u, najava ovog zakona u javnom savjetovanju sugerira da je taj zastoj napokon otklonjen. Tome u prilog ide i činjenica da su Hrvatska i SAD, tijekom Inicijative triju mora u Dubrovniku, potpisali Protokol kojim se mijenja ranije potpisana, ali još nepotvrđena, porezna Konvencija iz 2022. godine.