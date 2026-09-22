Danijela Princi Grgat: Koliko eura je dovoljno za ulaganje?

Od osobnog budžeta i prvog uloženog eura do stvaranja navike, nova epizoda Financijskog kompasa otkriva zašto prvi korak može biti skroman

Ulaganje je za one koji imaju viška novca, dobro poznaju financijska tržišta i spremni su preuzeti rizik. Tako će bez puno razmišljanja zaključiti mnogi i upravo zbog toga možda nikada neće napraviti prvi korak. Međutim, za početak ulaganja nisu nužno potrebni ni veliki iznosi ni status financijskog stručnjaka.

Koliko nam onda eura zapravo treba da bismo počeli ulagati? Trebamo li prvo imati značajnu ušteđevinu, riješene sve dugove i višak na računu ili se ulagati može početi i s vrlo malim iznosima? I kako uopće znati jesmo li financijski spremni za taj prvi korak?

Upravo su to pitanja nove epizode Financijskog kompasa, podcasta koji Lider radi u suradnji s HPB Financijskom akademijom. Voditeljica Gordana Gelenčer razgovarala je s Danijelom Princi Grgat, nekadašnjom bankaricom i predsjednicom Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju, o osobnom budžetu, redovitim izdvajanjima i strategijama ulaganja, ali i o tome što zapravo znači biti financijski zreo.

Razgovor otvara i pitanje kome je ulaganje na burzi uopće namijenjeno te koja su predznanja potrebna prije prvog ulaganja. Posebna je tema i novi hrvatski investicijski račun te pitanje može li takav model potaknuti građane da veći dio svoje štednje usmjere prema ulaganjima.

Od osobnog budžeta i prvog uloženog eura do dugoročnog stvaranja navike ulaganja, Gordana Gelenčer i Danijela Princi Grgat otkrivaju kada smo za ulaganje doista spremni i zašto prvi korak može biti prilično skroman.

Novu epizodu Financijskog kompasa pogledajte na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na društvenim profilima Lidera.