Kraj ere premium alkohola? Jeftini kokteli vraćaju se u velikom stilu

Dok premium alkohol gubi zamah, gotovi kokteli bilježe snažan rast i privlače sve mlađu publiku, uključujući generaciju Z

Brak 47-godišnje američke učiteljice Merrilee Kick privodio se kraju, a ona je shvatila da s prosvjetarskom plaćom i kreditom neće moći sama pokriti troškove života. Trebao joj je posao sa strane. Na radost potrošača diljem svijeta (posebno žena u srednjim godinama, koje su joj bile primarna publika), odlučila je pokrenuti vlastiti biznis, i to – koktela. Iako joj je ideja bila briljantna, jer koja sredovječna žena ne bi poželjela ugoditi si finim, praktično upakiranim koktelom na kraju iscrpljujućega radnog dana, banke su ostale neimpresionirane sve dok nije kao kolateral ponudila krave s ranča svoje majke i, dakako, kuću u kojoj je stanovala.