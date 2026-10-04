Svjetske burze pale, dok su Crobexi snažno porasli

Visoke cijene nafte i prinosi na obveznice pritisnuli su svjetska tržišta, dok su Zagrebom dominirali Končar i Adris

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale jer se cijena nafte i prinosi na obveznice kreću na povišenim razinama i jer se očekuje daljnje povećanje kamatnih stopa središnjih banaka kako bi suzbile inflaciju.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks skliznuo 1,3 posto, na 51.176 bodova, a S&P 500 0,3 posto, na 7.722 boda. Nasdaq je, pak, ojačao 0,45 posto, na 27.190 bodova.

U prvim danima prošloga tjedna tržište je bilo pod pritiskom jer nema napretka u razgovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata i otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključnog puta za izvoz nafte s Bliskog istoka. Zbog toga cijene nafte znatno osciliraju na povišenim razinama. A to podržava strahovanja od jačanja inflacije i daljnjeg povećanja kamata američke središnje banke.

Zbog toga su prinosi na dugoročne američke državne obveznice dosegnuli najviše razine u 20-ak godina, znatno više od 5 posto, što negativno utječe na tržište dionica. Ipak, pred kraj tjedna burzovni su indeksi ublažili gubitke, nakon što je potpredsjednik Feda Philip Jefferson kazao da bi središnja banka trebala biti strpljiva prije novog povećanja kamatnih stopa. Zbog toga su splasnule špekulacije da će Fed već u listopadu dodatno podići kamatne stope, nakon što ih je u rujnu povećao za 0,25 postotnih bodova.

Slabost američkog tržišta rada

Tim više što je u petak objavljeno da je u SAD-u u rujnu broj radnih mjesta porastao za samo 29.000, dok su analitičari očekivali oko 90.000. Pritom su revidirani podaci pokazali da je i prethodnih mjeseci bilo otvoreno znatno manje radnih mjesta nego što je prvotno objavljeno. Zbog slabosti tržišta rada, ulagači se nadaju da Fed neće žuriti s daljnjim povećanjem kamata.

Na tržištu se sada procjenjuje da postoji manje od 25 posto izgleda da će Fed na sjednici krajem listopada dodatno povećati kamate, dok su početkom tjedna ti izgledi iznosili gotovo 70 posto.

Među rijetkim dobitnicima bio je prošloga tjedna tehnološki sektor, posebice dionice proizvođača čipova, što se zahvaljuje daljnjim velikim ulaganjima u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Zahvaljujući tome, Nasdaq indeks završio je tjedan u plusu. No, na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,2 posto, na 10.461 bod, dok je frankfurtski DAX pao 0,7 posto, na 25.231 bod, a pariški CAC 2,2 posto, na 7.897 bodova.

ZSE: Crobexi prošloga tjedna snažno porasli

Nakon rujanskih dobitaka, na Zagrebačkoj burzi i na početku listopada glavni dionički indeksi su nastavili rast, ostvarivši znatan skok, a pritom su u fokusu investitora bile dionice Končara i Adris grupe. Crobex indeks skočio je prošloga tjedna za 2,15 posto, na 4.469 bodova, a Crobex10 za 3,21 posto, na 2.934 boda. U mjesecu rujnu oba su Crobexa bila na dobitku, pri čemu Crobex za 0,63 posto, a Crobex10 za 1,55 posto.

Među sektorskim indeksima, najviše je protekloga tjedna porastao Crobexkonstrukt, za 3,37 posto, dok je najviše pao Crobexturist, za 1,4 posto. Redovni promet dionicama dosegnuo je 11,6 milijuna eura, što je za 2,7 milijuna više nego tjedan dana prije.

Uz to, u blok trgovanju sa četiri dionice ostvaren je promet od 3,26 milijuna eura - dionicama Končara 1,63 milijuna eura, povlaštenom Adrisa 850 tisuća, Mon Perina 394 tisuće, a HT-a 389 tisuća. I u redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 4,9 milijun eura, a cijena joj je skočila 8,7 posto, na 1.126 eura. Povlaštenom dionicom Adris grupe ostvareno je, pak, 2,23 milijuna eura prometa, uz skok njezine cijene za 10,24 posto, na 113 eura.

Slijedila je dionica Dalekovoda, s prometom od gotovo 582 tisuće eura i rastom cijene za 5,08 posto, na 16,55 eura. Znatniji promet imala je i redovna dionica Končara D&ST-a, 535 tisuća eura, a cijena joj je porasla 1,36 posto, na 4.460 eura. Najveći rast cijene zabilježila je redovna dionica Adrisa, za 10,9 posto, na 183 eura. S druge strane, među likvidnijima najviše je pala cijena dionice Luke Rijeka, za 7,86 posto, na 12,9 eura. Na ZSE-u se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 56 dionica, pri čemu je cijena njih 29 porasla, 21 pala, a šest stagnirala.