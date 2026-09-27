U opreznom trgovanju zbog visoke cijene nafte svjetske burze porasle

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks ojačao 0,3 posto, dok je S&P 500 porastao 1,2 posto, a Nasdaq dva posto

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, no trgovalo se oprezno jer povišene cijene nafte podržavaju inflaciji, što će najvjerojatnije natjerati središnje banke na daljnje povećanje kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks ojačao 0,3 posto, na 51.828 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,2 posto, na 7.743, a Nasdaq dva posto, na 27.068 bodova. Nakon dva tjedna pada, cijene su dionica prošloga tjedna nadoknadile dio gubitaka. Pritom je najviše porastao tehnološki sektor.

Najveća je dobitnica bila dionica Meta Platformsa, kojoj je cijena skočila oko 13 posto, zahvaljujući pozitivnom prijemu u javnosti njezinog novog AI asistenta, koji može slati e-mailove, obavljati različite transakcije u ime korisnika, tražiti najpovoljnije cijene i slično.

Uspjeh tog AI asistenta, nazvanog Muse, posljednjih je dana potaknuo rast cijena dionica proizvođača čipova povezanih s umjetnom inteligencijom.

No, pojavila su se strahovanja da bi taj asistent mogao konkurirati trgovcima na malo, internetskim brokerskim kućama i drugim tvrtkama usmjerenima na potrošače.

– Mnogo je tehnoloških dionica palo zbog raznih zabrinutosti povezanih s Museom. Ulagači se plaše da će se Muse koristiti, primjerice, za komunikaciju s osiguravajućim društvima, rezervaciju putovanja i pretraživanje proizvoda za kupnju – kaže Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital Management.

Očekuje se daljnje povećanje kamata

Ulagači su bili oprezni i zbog toga što nema napretka u razgovorima između SAD-a i Irana prema rješenju krize na Bliskom istoku. Stoga je Homruški tjesnac, ključni put za izvoz nafte iz te regije, i dalje praktično zatvoren, pa se cijene nafte i dalje kreću na povišenim razinama.

To podržava strahovanja da će se i inflacija zadržati na povišenim razinama, a da će to navesti američku središnju banku na daljnje povećanje kamata već na sjednici u listopadu.

– Trenutno sve ovisi o cijenama nafte i inflaciji. Kako će povišena inflacija utjecati na kamatne stope, a kako će kamate utjecati na tržišta kapitala – kaže Bill Northey, direktor u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

John Williams, predsjednik podružnice Feda u New Yorku, kazao je prošloga tjedna da je razumno očekivati da će središnja banka do kraja godine još jednom povećati kamatne stope.

Nakon što je u rujnu Fed povećao kamate prvi put nakon više od tri godine, na tržištu se procjenjuje da postoji više od 70 posto izgleda da će već u listopadu dodatno povećati kamate za 0,25 postotnih bodova.

Zbog toga su, među ostalim, prinosi na američke državne obveznice dosegnuli najviše razine u više desetljeća, što negativno utječe na tržište dionica.

Očekuje se da će i mnoge druge središnje banke u svijetu, kao što su europska i japanska, dodatno povećati kamate. Prošloga je tjedna kamate podigla norveška središnja banka, dok je švedska signalizirala da se do kraja godine može očekivati zaoštravanje monetarne politike.

Unatoč tome, i na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 posto, na 10.695 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,4 posto, na 25.408 bodova, a pariški CAC 0,1 posto, na 8.077 bodova.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,8 posto, na 101,03 boda. Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,8 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1391 dolar. Američka je valuta ojačala i prema japanskoj, za 0,2 posto, na 157,25 jena.