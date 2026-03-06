Lošinj Hotels & Villas: Vitalnost (p)ostaje središnja tema našeg razvoja

Luksuz više nije demonstracija, nego osjećaj. Gosti traže ne samo sadržaj već i smisao boravka, osobnu povezanost, regeneraciju i istinsku pažnju. Nalaze to na Lošinju

Hotelski brend Lošinj Hotels & Villas upravlja hotelima s četiri i pet zvjezdica, vilama i apartmanima koji mogu ugostiti više od 3500 posjetitelja. Glavna direktorica u Hotelu Bellevue Kristina Krstinić, glavna direktorica u Vitality Hotelu Punta Martina Ćuković Bogdan, glavna direktorica u Family Hotelu Vespera Renata Komadina, direktorica za iskustvo gostiju i usluge u destinaciji u Lošinj Hotels & Villasu Monika Žuklić, glavna direktorica u Boutique Hotelu Alhambra & Historic Villas Lovorka Struna i izvršna direktorica za prodaju i marketing u Lošinj Hotels & Villasu Lucija Jukić slažu se da čvrstom ženskom rukom nastavljaju graditi lošinjsku luksuznu i premium ponudu prateći trendove i želje gostiju.

– Važno je da su na vodećim pozicijama žene; ne zbog trenda, već zbog stvarne vrijednosti koju donose organizaciji. U suvremenom poslovanju presudni su znanje, kompetencije i mjerljivi rezultati. Budući da žene danas ravnopravno sudjeluju u obrazovanju, upravljanju i strateškom odlučivanju, prirodno je da sve češće preuzimaju vodeće funkcije. To je odraz profesionalnih standarda, a ne trenda – kaže Kristina Krstinić.

Objašnjava da u hotelijerstvu, koje je prije svega usmjereno na ljude, empatija, komunikacijske vještine, organiziranost i sposobnost vođenja imaju ključnu ulogu.

– Žene vrlo uspješno spajaju strateško razmišljanje i emocionalnu inteligenciju, što pozitivno utječe na radnu atmosferu, motivaciju zaposlenika te u konačnici na kvalitetu usluge. Vjerujem u jednakost prilika, profesionalnost, znanje i predanost radu bez obzira na spol. Raznolikost u vodstvu donosi bogatstvo gledišta, a upravo je to temelj dugoročnog razvoja i izvrsnosti – ističe Krstinić.

Duboka povezanost

Martina Ćuković Bogdan dodaje kako se u Lošinj Hotels & Villas napredovanje prije svega temelji na znanju, radu i zalaganju.

– Tijekom gotovo osamnaest godina rada u kompaniji nisam doživjela nijedan oblik različitog postupanja prema sebi zbog svog spola. To smatram i jasnim pokazateljem da se zaposlenici vrednuju prema profesionalnim kriterijima. Sustav internih promaknuća potiče motivaciju i osjećaj odgovornosti jer zaposlenici vide da se njihov trud cijeni te da im se pruža stvarna mogućnost profesionalnog razvoja i dugoročne izgradnje karijere. Takav pristup ima i šire društveno značenje. Za nas koji svoj život planiramo graditi na ovom otoku stabilna i pravedna kompanija znači sigurnije radno mjesto, bolje uvjete života i dugoročnu perspektivu ostanka. Na taj način kompanija pridonosi ne samo vlastitom razvoju već i razvoju lokalne zajednice i cijelog otoka – navodi Ćuković Bogdan.

Promjene u vodstvu, prema riječima Renate Komadine, donijele su veću jasnoću i osjećaj odgovornosti u svakodnevnom radu.

– Ponosna sam na to što su četiri od pet položaja generalnih menadžera povjerena ženama, pri čemu su tri rezultat internog razvoja. To nije samo podatak, pokazuje da se u Lošinj Hotels & Villas dugoročno ulaže u ljude, a trud i rezultati zaista se prepoznaju. Kao direktorici hotela važno mi je imati slobodu odlučivanja, ali i potporu kolegica koje su, kao i ja, rasle unutar sustava. Dobro poznajemo operacije, timove i specifičnosti destinacije, što nam omogućuje brze i sigurne odluke. U premium segmentu posebno je važno održavati visoke standarde i dosljednu kvalitetu usluge. Naš rad temelji se na dubokoj povezanosti s lokalnom zajednicom, pružanju personaliziranih iskustava gostima, stalnom razvoju luksuznih i premium ponuda te izgradnji inkluzivnog i profesionalnog radnog okružja – ističe Komadina.

Što je luksuz

Govori li se o luksuznom hotelijerstvu danas, pa tako i u kontekstu Lošinj Hotels & Villas​​, kako ističe direktorica za iskustvo gostiju i usluge u destinaciji Monika Žuklić, najveći izazovi nisu operativni, nego strateški.

– Operativa se može postaviti, standard se može propisati, procedure se mogu naučiti. Pravi je izazov ostati relevantan u svijetu u kojem luksuz više nije privilegij rijetkih, nego svjetsko konkurentno tržište s iznimno informiranim gostom. Naši gosti dolaze s iskustvom Aman Resortsa, Belmonda ili Six Sensesa i ne uspoređuju samo hotele, nego osjećaj koji su negdje doživjeli. Zato iskustvo mora biti istodobno internacionalno konkurentno i duboko ukorijenjeno u identitet Lošinja. Drugi su veliki izazov ​sezonalnost i ovisnost o vremenu. Rješenje nije samo produljiti sezonu, treba redefinirati razlog dolaska, snažno pozicionirati destinaciju na temelju zdravlja i vitalnosti, klime, gastronomije i sadržaja koji nadilaze narativ sunca i mora, a ostaju u duhu otoka. Treći su izazov ljudi. U luksuzu je ljudski činitelj presudan. Luksuz je pažnja, ne formalnost. Na to odgovaramo jasnom diferencijacijom, integracijom destinacije i sustavnim upravljanjem iskustvom. Kompleksnost mora ostati nevidljiva. Kada sve djeluje jednostavno, tada znamo da sustav funkcionira – objašnjava Žuklić.

Glavna direktorica u Boutique Hotelu Alhambra & Historic Villas Lovorka Struna primjećuje jasan tržišni zaokret: luksuz više nije demonstracija, nego osjećaj. Gosti traže ne samo sadržaj već i smisao boravka, osobnu povezanost, regeneraciju i istinsku pažnju.

– Na Lošinju imamo iznadprosječno duge boravke i velik udio stalnih gostiju u suitevima i vilama. Čak 70 posto doručaka prilagođeno je osobnim preferencijama, osiguravamo privatnog vozača, a uvodimo i butler-servis kao produžetak personalizirane brige od dolaska do odlaska. Istodobno wellness i regenerativne aktivnosti više nisu retreat dodatak, nego novi standard: forest bathing, sunset-ceremonije, vođeno planinarenje za leisure i poslovne goste. Trend je jasan: ljudi žele ravnotežu visoke gastronomije, prirode i diskretne usluge koja stvara osjećaj doma – veli Struna.

U Lošinj Hotels & Villas tako nude ne samo smještaj visoke kategorije nego cjelovito iskustvo boravka na otoku koji ima snažan identitet, posebnu klimu, čisti zrak, more, borove šume i ritam koji prirodno usporava gosta.

– Upravo ta kombinacija regeneracije i sofisticiranosti srž je naše ponude. Druga je važna odrednica ravnoteža između visokog međunarodnog standarda i lokalne autentičnosti. Usluga, dizajn, gastronomija i wellness moraju biti na razini globalnih očekivanja, ali interpretirani u kontekstu Lošinja, lokalnih namirnica, pomorske baštine i prirodnih pogodnosti destinacije. Treća je odrednica integriranost. Hotel ne promatramo izolirano, nego kao dio širega destinacijskog sustava. Svaki detalj, od dolaska do odlaska, mora biti povezan i smislen. Luksuz kod nas nije performativan, on se nalazi u pažnji, diskreciji i osjećaju da je gostu posvećeno vrijeme – dodaje Monika Žuklić.

Mjerilo održivosti i dugovječnosti

Izvršna direktorica za prodaju i marketing u Lošinj Hotels & Villas Lucija Jukić opisuje kako poslovanje usmjeravaju prema premium segmentu s jasnim diferencijatorom, zdravstvenim i regenerativnim pogodnostima mikrolokacije Lošinja.

– Vitalnost postaje središnja tema našeg razvoja: programi dugovječnosti, respiratornog zdravlja, mentalne obnove te sporta temelje se na klimatskim i aerobiološkim prednostima destinacije. Naglašavamo održivi rast visoke dodane vrijednosti duljih boravaka, više kategorije usluge i kuriranih iskustava. ​Obogaćujemo gastronomsku ponudu na razini koja odgovara zahtjevima svjetskih putnika. Restoran Alfred Keller, koji nosi Michelinovu zvjezdicu, dokaz je predanosti kulinarskoj izvrsnosti, a Michelinova preporuka za restoran Matsunoki potvrđuje da taj standard nije iznimka, nego sustav. Ulaganje u gastronomiju razlog je dolaska i razlog povratka. Ponudu proširujemo i ekskluzivnim događajima. 'Concours' i 'Vintage Weekend' okupljaju ljubitelje luksuznih automobila iz cijele Europe donoseći na Lošinj jedinstvenu atmosferu stila, tradicije i strasti. Takvi su događaji kulturni i društveni magnet – otkriva Jukić.

Transformacija u visokokvalitetan, luksuzan, na wellbeing orijentiran portfelj bila je, kaže, njihovo ključno dosadašnje ulaganje uz modernizaciju digitalne infrastrukture i uvođenje naprednih analitičkih rješenja. U idućem razdoblju naglasak je na integraciji umjetne inteligencije u operativne procese, pametne tehnologije i razvoj programa vitalnosti. Međutim, ističe, najvažnija investicija ostaju ljudi – u koje se ulaže edukacijom, razvojem leadershipa te specijalizacijom u području wellbeinga i izvrsnosti usluge.

–​ Digitalizacijom i automatizacijom operacija umjetne inteligencije oslobađamo timove za ono najvažnije: personaliziranu uslugu i emocionalnu povezanost s gostom. Tako gradimo dugoročnu lojalnost i pozicioniramo destinaciju kao benchmark održivoga longevity-turizma – naglasila je Jukić.

Sadržaj nastao u suradnji s Lošinj Hotels & Villas.