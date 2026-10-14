Dr. Dean Šarić, vodeći stručnjak za lasersku korekciju vida u Poliklinici Videa

Refraktivni kirurg s 25 godina iskustva i više od 40.000 izvedenih oftalmoloških zahvata, pridružio se timu Poliklinike Videa

Postoje liječnici čije se iskustvo mjeri godinama, a postoje oni kod kojih ga je moguće mjeriti i desecima tisuća zahvata. Doc. dr. sc. Dean Šarić pripada objema skupinama. Jedan od najiskusnijih refraktivnih kirurga u Hrvatskoj i regiji, liječnik s 25 godina iskustva i više od 40.000 izvedenih oftalmoloških zahvata, od sada je dio tima Poliklinike Videa.

Njegovo ime dobro je poznato svima koji su se u Hrvatskoj ozbiljnije raspitivali o laserskom skidanju dioptrije. Šarić je jedan od pionira refraktivne kirurgije u Hrvatskoj i liječnik koji je LASIK doveo u Hrvatsku. No, iza impresivnih brojki i dugogodišnje karijere stoji ono što je pacijentima možda i najvažnije - iskustvo, stručnost i povjerenje koje se gradi godinama, svakim pregledom, razgovorom i zahvatom.

Upravo zato njegov dolazak u Videu nije tek još jedno novo ime na popisu liječnika. Poliklinika od početka gradi koncept u kojem se vrhunski stručnjaci, suvremena tehnologija i individualan pristup pacijentu spajaju na jednom mjestu. Dolaskom Deana Šarića taj koncept dodatno dobiva na snazi, a Videa u svoj tim dovodi liječnika koji je tijekom više od dva desetljeća profesionalnog rada sudjelovao u razvoju refraktivne kirurgije u Hrvatskoj.

Više od dva desetljeća rada u oftalmologiji i više od 40 000 izvedenih oftalmoloških zahvata impresivan su profesionalni rezultat. No ono što iskustvo doc. dr. sc. Deana Šarića čini posebno vrijednim nije samo broj pacijenata i operacija, nego znanje stečeno kroz različite kliničke situacije, kontinuirano stručno usavršavanje i svakodnevno donošenje važnih medicinskih odluka.

Kao specijalist oftalmologije i subspecijalist mikro i laserske kirurgije, dr. Šarić se tijekom karijere usavršavao u međunarodnim oftalmološkim centrima te aktivno sudjelovao u edukaciji i stručnom radu u području refraktivne kirurgije.

- Nakon 25 godina rada mogu reći da je najveća vrijednost liječničkog poziva povjerenje koje vam pacijent ukaže. Ono se ne podrazumijeva, nego se gradi znanjem, iskustvom, iskrenom komunikacijom i odgovornošću. Jednako vjerujem u važnost stalnog usavršavanja i prenošenja znanja kolegama jer medicina napreduje samo ako napredujemo zajedno. Poliklinici Videa pridružio sam se jer dijelimo istu filozofiju - vrhunska stručnost i tehnologija imaju smisla samo ako su u službi pacijenta. Veselim se što ćemo zajedno nastaviti podizati standarde oftalmološke skrbi - poručuje doc. dr. sc. Dean Šarić.

Poliklinika Videa okuplja stručnjake kojima pacijenti mogu vjerovati

Dolazak dr. Deana Šarića važan je korak u daljnjem razvoju Poliklinike Videa i njezina liječničkog tima. Okupljanje iskusnih stručnjaka jedan je od temelja filozofije poliklinike koja želi povezati medicinsku izvrsnost, suvremenu tehnologiju i osobni pristup svakom pacijentu.

U takvom konceptu liječnik nije samo stručnjak koji obavlja pregled ili zahvat, nego partner kojem pacijent može postaviti pitanja, izraziti svoje nedoumice i povjeriti svoj vid kao jedno od najvažnijih ljudskih osjetila. Dolaskom liječnika čiju su karijeru obilježili desetljeća kliničkog rada, edukacija kolega i veliko iskustvo u refraktivnoj kirurgiji, Videa dodatno potvrđuje svoju ambiciju da gradi oftalmološku ustanovu u kojoj su stručnost i povjerenje jednako važni kao i tehnologija.

Ako već neko vrijeme razmišljate o laserskom skidanju dioptrije, prvi korak nije odluka o zahvatu, nego razgovor sa stručnjakom koji može procijeniti vaše oči, objasniti mogućnosti i pomoći vam donijeti informiranu odluku.

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Jer trenutak kada svijet ponovno vidite bez naočala nije samo pitanje dioptrije. To je jasnoća koja mijenja doživljaj.