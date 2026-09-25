Davor Bruketa: Zašto je nova oftalmološka poliklinika odabrala žutu umjesto plave

Iza identiteta poliklinike Videa stoji Bruketa&: oftalmologija ne komunicira samo medicinu, nego i ono što nam vid omogućuje - svjetlost, jasnoću i doživljaj svijeta.

Plava, bijela, liječnik u kuti i medicinska tehnologija - zdravstvena industrija izgradila je gotovo univerzalan vizualni jezik kojim komunicira stručnost i povjerenje. Nova oftalmološka poliklinika Videa odlučila je krenuti drugim putem. U njezinu identitetu dominira intenzivna žuta, komunikacija se približava suvremenoj editorial i lifestyle estetici, a umjesto bolesti i zahvata u središte dolaze svjetlost, jasnoća i način na koji doživljavamo svijet.

Iza brand strategije i vizualnog identiteta stoji Bruketa&, a polazište cijelog sustava je jednostavno - bez svjetlosti nema ni vida. Primarna žuta zato nosi naziv Sun Halo i nije odabrana samo kao način razlikovanja od očekivanih kodova zdravstvene industrije. Ona u identitet unosi toplinu, energiju i osjećaj svjetlosti, dok je kombinacija s bijelom Clarity White i tamnom Retina Night izgrađena na kontrastu svjetlosti i fokusa.

Prepoznatljiv element identiteta postaje i gradijentno „sunce“, inspirirano fokusom, refleksijama i percepcijom svjetlosti kroz ljudsko oko.

- Kada radite identitet za oftalmološku polikliniku, najjednostavnije bi bilo posegnuti za očekivanim bojama kategorije - plavom bojom i vrlo doslovnim simbolima oka i vida. Nama je bilo zanimljivije krenuti od onoga bez čega vida nema – od svjetlosti. Žuta zato nije samo sredstvo diferencijacije. Ona predstavlja svjetlost, jasnoću, energiju i toplinu. Željeli smo stvoriti identitet koji je dovoljno precizan da pripada medicini, ali dovoljno topao i suvremen da govori o čovjeku i njegovu životu - kaže Davor Bruketa, osnivač i kreativni direktor agencije Bruketa&.

Videa ne pokušava komunicirati glasnije od drugih zdravstvenih brendova. Pokušava komunicirati jasnije.