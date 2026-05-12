Novi standardi zdravlja vida: Globalno tržište raste na 247 milijarde dolara

Promjene u navikama potrošača pokreću tržište zdravlja vida, a Ghetaldus grupa uspješno evoluira u toj rastućoj industriji

Digitalno doba nije samo transformiralo način na koji djelujemo u svijetu nego je istovremeno utjecalo na naša dva najvažnija alata za snalaženje – oči i mozak. Dok se mozak prilagođava stalnom toku informacija i brzim promjenama pažnje, a stručnjaci upozoravaju na opasnosti digitalne demencije koja se manifestira kroz smanjenje fokusa, pamćenja i kognitivnih sposobnosti, zbog izloženosti digitalnim ekranima, i vid plaća cijenu.

Prosječan čovjek danas provede više od sedam sati pred ekranima ili, prema nekim zastrašujućim projekcijama, čak 21 godinu života. Budući da oči nisu evoluirale da prate tu promjenu, nešto što se nekoć zvalo 'samo umornim očima' postalo je epidemijski problem modernog doba.

Sve više stručnjaka to prepoznaje kao poziv na novu razinu brige o vidu, a taj pomak jedan je od čimbenika koji danas mijenjaju globalno tržište zdravlja vida. Njegovu vrijednost SNS Insider procjenjuje na 146,5 milijardi dolara, dok mu predviđa rast do 247 milijardi u narednih sedam godina.

Brojke, dakle, jasno pokazuju da je u tijeku jedna od najvećih transformacija industrije zdravlja vida u povijesti. Ona se iz klasičnog retaila ili prodavaonica s naočalama pretvara u integrirane zdravstvene sustave koje spajaju dijagnostiku, medicinu, tehnologiju i personalizirana rješenja.

Pokretači rasta

Jedan od najboljih primjera takve uspješne transformacije na domaćem tržištu je Ghetaldus grupa koju čine Ghetaldus optika i Ghetaldus poliklinika u kojima je zaposleno više od 400 ljudi.

Riječ je o potpuno integriranom sustavu brige o vidu koji na jednom mjestu objedinjuje široku ponudu sunčanih naočala, dioptrijskih okvira i naočalnih leća prilagođenih individualnim potrebama klijenata, uz stručne oftalmološke preglede i liječenje u vlastitoj poliklinici, podržane najsuvremenijom tehnologijom i visoko educiranim stručnjacima.

Kako kaže CEO Ghetaldus grupe, Nives Šeremet, rast tržišta zdravlja vida primarno je rezultat strukturnih promjena – demografskih i tehnoloških, a ključni pokretač je promjena u navikama klijenata.

- S jedne strane, imamo starenje populacije i eksponencijalni rast digitalne izloženosti koji generira rast poremećaja vida. S druge strane, klijenti postaju informiraniji i više nego ikad razumiju važnost prevencije i kvalitete vida kao dijela općeg zdravlja i kvalitete života. Tehnološki napredak djeluje kao akcelerator tog rasta – omogućuje raniju dijagnostiku, veću preciznost i širenje dostupnosti usluga – navela je naša sugovornica.

Paralelno, zdravstveni sustavi, opterećeni troškovima, također se postupno pomiču prema preventivnim modelima, ali privatni sektor, poput Ghetaldus grupe, tu ima ključnu ulogu jer može brže implementirati inovacije i približiti ih korisnicima.

Upravo takvim zahtjevima Ghetaldus odgovara svojim jedinstvenim modelom 'Tri O', koji čini okosnicu njihovog end-to-end sustava brige o zdravlju vida.

Model 'Tri O'

Model spaja tri ključne struke: oftalmologe koji se bave medicinskim aspektima i liječenjem, optometriste koji provode preciznu procjenu i određivanje dioptrije te optičare koji izrađuju personalizirana rješenja za korekciju vida.

Praktični aspekt ovog modela izvršna direktorica pojašnjava kao proces u sklopu kojega klijent nakon oftalmološkog pregleda kod liječnika u Ghetaldusovoj poliklinici može odmah s nalazom otići u optiku i izraditi odgovarajuće naočale. S druge strane, ako optometrist tijekom pregleda vida u optici primijeti ozbiljniji problem, klijenta može odmah uputiti u Ghetaldus polikliniku na detaljan oftalmološki pregled.

Sinergija te tri struke koja omogućuje cjelovit pristup svakom klijentu nije jedina diferencijacija Ghetaldus grupe na tržištu.

Naime, Ghetaldus grupa je ujedno najdugovječnija, ali i najveća 'kuća' zdravlja vida na domaćem tržištu s više od 80 optika i preko 20 poliklinika u 45 gradova. Zahvaljujući toj mreži, zdravlje vida više nije privilegija onih koji žive u najvećim urbanim centrima, ono je dostupno svima.

- Dostupnost i standardizirana kvaliteta ključni su faktori. Kada ste prisutni u 45 gradova i omogućite pregled bez čekanja, značajno povećavate vjerojatnost da će klijenti na vrijeme reagirati. S druge strane, standardizacija procesa i opreme u našim poliklinikama osigurava konzistentnu razinu usluge, što direktno utječe na točnost dijagnoze, uspješnost terapije i ukupno zadovoljstvo klijenta – navela je CEO Ghetaldus grupe Nives Šeremet.

Spoj zdravlja i dizajna

Uz snažnu mrežu poliklinika, Ghetaldus ističe i drugu važnu dimenziju brige o vidu i to onu koja spaja medicinsku kvalitetu s estetikom i modom.

Ghetaldus optika kontinuirano razvija široki portfelj brendova u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima dioptrijskih okvira i sunčanih naočala. Danas naočale predstavljaju jednako medicinsko pomagalo koliko i važan stilski detalj, zbog čega kompanija stalno unapređuje i osvježava svoju ponudu.

U posljednjih nekoliko mjeseci asortiman sunčanih i dioptrijskih naočala proširen je s 15 novih modnih brendova, među kojima su Trussardi, For Art’s Sake, Ana Hickmann i Bulget. Uz nove trendovske brendove, Ghetaldus zadržava i dugogodišnje premium klasike poput Diora, Celine, Kenza i Loewea, tako da sada nudi više od 80 svjetskih marki.

Uz to, Ghetaldus je proveo digitalnu transformaciju razvojem webshopa s mogućnošću virtualnog isprobavanja naočala čime je usluge približio novim generacijama kupaca. Posebna pažnja posvećuje se korisničkom iskustvu, personaliziranom pristupu, edukaciji klijenata te preventivnoj brizi o zdravlju vida. Tu je i Ghetaldus Loyalty program s brojnim popustima i pogodnostima, kao i vlastiti brend koji obuhvaća sve kategorije – Ghetaldus dioptrijske okvire, sunčane naočale, naočalne leće te GhetaLens kontaktne leće.

Ulaganja na tržištu zdravlja vida

Kvalitetna ponuda naočala i modni aspekt su izrazito važni, ali temelj poslovanja Ghetaldus grupe ipak čini vrhunska stručnost i tehnologija. Kako bi se optike iz klasičnog retaila pretvorile u dio integriranog zdravstvenog sustava, nužna su kontinuirana ulaganja u najmoderniju opremu i stručnjake.

Nives Šeremet, CEO Ghetaldus grupe, ističe da napredne tehnologije omogućuju ranije otkrivanje promjena na oku, veću preciznost mjerenja dioptrije i potpuno individualiziran pristup svakom klijentu.

- To znači da danas možemo ponuditi ne samo točniju dijagnozu, već i personalizirana rješenja – od korekcije vida do izbora leća i naočala koje odgovaraju životnom stilu korisnika. U Ghetaldus grupi tehnologiju promatramo kao integrirani dio sustava – ne samo kao alat za dijagnostiku, već i kao platformu za standardizaciju i optimizaciju procesa – kazala je Nives Šeremet koja upravlja Ghetaldus grupom u sklopu koje djeluje i ZEISS Vision Centar u kojem nude analizu vida u osam koraka na suvremenoj ZEISS opremi, namijenjenu najzahtjevnijim korisnicima.

Promjena paradigme

S obzirom na to da se zdravstveni sustavi globalno suočavaju s nedostatkom stručnog kadra, što postaje limitirajući čimbenik skaliranja usluga, u Ghetaldus grupi smatraju da je edukacija ključna strateška poluga rasta.

Stoga razvijaju vlastitu bazu stručnjaka i to kroz praksu za učenike optičare, stipendiranje studenata optometrije i kontinuiranu edukaciju postojećeg kadra, majstora očne optike.

- U Ghetaldus grupi tehnologiju koristimo kao alat koji osnažuje naše stručnjake – omogućuje im preciznije i brže donošenje odluka, ali ključnu ulogu i dalje ima stručnjak optometrist, oftalmolog ili optičar jer niti jedna tehnologija, ma kako moderna bila, ne može zamijeniti kvalitetan odnos s pacijentom – navela je CEO Ghetaldus grupe Nives Šeremet i dodala da je optimalan model kombinacija visoko educiranog kadra i napredne tehnologije.

U oftalmologiji, kao i u drugim zdravstvenim granama, pacijente se potiče na to da osvijeste važnost prevencije umjesto da reagiraju na simptome kada se problem već razvija. Iako je preventiva prepoznata kao nužnost, ona još uvijek nije operativni standard što u Ghetaldus grupi žele promijeniti.

Ili, kako kaže njena izvršna direktorica, njihov je cilj promijeniti tu paradigmu pomicanjem fokusa prema ranijoj detekciji i redovitim kontrolama i pregledima, a uvođenjem moderne dijagnostičke opreme i dostupnošću pregleda bez čekanja, preventivu žele učiniti jednostavnom i dostupnom svima – i odraslima i djeci.

- Skrb o vidu mora se promatrati kao kontinuirani proces, a ne kao jednokratna intervencija. Za stručnjake to znači veću integraciju i interdisciplinarnu suradnju. Građanima bih poručila da ne čekaju simptome. Redoviti pregledi vida trebali bi biti standard, jednako kao i briga o općem zdravlju – poručuje CEO Ghetaldus grupe Nives Šeremet i zaključuje da Ghetaldus danas, s pogledom prema svojoj 70. obljetnici 2027. godine, ostaje posvećen misiji spajanja iskustva, stručnosti i moderne tehnologije – s ciljem da svakom korisniku omogući optimalan vid i vrhunsku uslugu.

*Sadržaj nastao u suradnji s Ghetaldus grupom