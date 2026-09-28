Zaboravite bijele hodnike: ovako izgleda zdravstveni prostor nove generacije

Prostor Poliklinike Videa osmišljen je tako da na prvi pogled uopće ne podsjeća na zdravstvenu ustanovu

U zdravstvenim prostorima funkcionalnost je dugo bila gotovo jedini imperativ. Bijeli zidovi, hladni hodnici, stroge linije i interijeri koji već pri ulasku jasno poručuju gdje se nalazimo postali su gotovo univerzalni vizuali u medicinskim ustanovama. No, jedan novi zagrebački interijer krenuo je upravo iz suprotne pozicije, a to je može li prostor u kojem brinemo o zdravlju izgledati i pružiti potpuno drugačiji ugođaj?

Upravo je to bila polazišna točka arhitektice Ane Popović Vujović pri oblikovanju interijera oftalmološke Poliklinike Videa koja je otvorena u sklopu Bundek centra. Umjesto klasične čekaonice i očekivane estetike zdravstvene ustanove, nastao je prostor koji se svojim karakterom približava suvremenom hotelskom lobbyju.

Poliklinika Videa

Ideja nije bila sakriti medicinsku funkciju prostora, nego promijeniti osjećaj koji ona izaziva.

- Kada smo krenuli razvijati koncept, jedno od glavnih pitanja bilo je kako prostor zdravstvene ustanove osloboditi hladnoće koju često povezujemo s medicinskim interijerima. Pacijenti na pregled nerijetko dolaze s određenom dozom nelagode ili neizvjesnosti, zbog čega smo željeli da ih prostor već pri prvom susretu na neki način smiri. Nismo željeli klasičnu čekaonicu, nego suvremen, profinjen i topao prostor koji će pružati osjećaj sigurnosti i povjerenja - objašnjava arhitektica Ana Popović Vujović.

Medicina bez hladne estetike

Interijer se temelji na svijetloj i neutralnoj paleti kojoj su pridruženi zemljani tonovi, dok kombinacija drveta, keramike, imitacije kamena, brončanog stakla i brončanih ogledala prostoru daje slojevitost i toplinu.

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Pojedini elementi pritom vrlo suptilno komuniciraju i njegovu namjenu. Brončano staklo i ogledala stvaraju nenametljivu asocijaciju na svijet optike i naočala, bez doslovnih vizualnih referenci na oftalmologiju.

Namještaj organskih linija, zaobljene forme i mekane površine dodatno odmiču prostor od tradicionalnog medicinskog interijera. Ovdje nema potrebe za vizualnim dokazivanjem sterilnosti, dok osjećaj čistoće i profesionalnosti proizlazi iz materijala, proporcija i detalja.

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Jednu od važnijih uloga dobilo je i prirodno svjetlo. Staklene fronte s dvije strane omogućuju njegov snažan prodor u prostor recepcije i čekaonice, dok se duž jedne strane interijer vizualno otvara prema vanjskom zelenilu. Granica između unutarnjeg i vanjskog prostora tako postaje manje izražena, a priroda dio ukupnog doživljaja interijera.

Recepcija kao skulptura

U središtu prostora nalazi se recepcija, zamišljena gotovo kao samostalni arhitektonski objekt. Keramika izraženog karaktera pretvara je u vizualnu fokalnu točku, dok je ostatak interijera namjerno ostavljen smirenijim.

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- Recepciju smo promatrali kao centralni, reprezentativni element prostora, gotovo kao skulpturu. Njezina keramika ima snažan karakter, pa smo sve oko nje svjesno smirili. Upravo nam je taj odnos bio važan, postići dojam profinjenosti i određene razine luksuza, ali bez hladnoće i pretencioznosti - kaže Popović Vujović.

Posebna pažnja posvećena je rasvjeti. Umjesto da bude samo nužan funkcionalni element, indirektna rasvjeta integrirana je u stropove, zidove i namještaj. Njome se naglašavaju teksture i arhitektonske linije te se, osobito u dijelovima prostora udaljenima od prirodnog svjetla, stvara dodatna dubina.

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No iza estetskih odluka nalazi se vrlo konkretna ideja: prostor u kojem čovjek čeka oftalmološki pregled ili zahvat može utjecati na način na koji doživljava cijelo iskustvo.

Kada prostor postane dio odnosa prema pacijentu

Upravo se na toj točki arhitektonski koncept susreće s filozofijom same Poliklinike Videa. Riječ je o oftalmološkoj ustanovi koja svoj pristup temelji na individualnoj skrbi, suvremenoj tehnologiji i dugoročnom praćenju zdravlja očiju, od oftalmoloških pregleda i napredne dijagnostike do operativnih zahvata.

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Ideja je da se ista razina pažnje koju pacijent očekuje tijekom pregleda ili zahvata osjeti i prije nego što uđe u ordinaciju.

- Videa je nastala iz ideje da briga o vidu ne bi trebala početi tek kada se pojavi problem niti završiti nakon pregleda ili zahvata. Želimo biti mjesto kojem se pacijent i njegova obitelj vraćaju kroz različite životne faze i u kojem znaju da netko dugoročno brine o njihovu vidu. Naša filozofija zapravo je vrlo jednostavna - ne liječimo samo oči, čuvamo sve one doživljaje zbog kojih nam je dobar vid važan. Prvi pogled djeteta na školsku ploču, lice osobe koju volimo, putovanja, posao, knjigu koju čitamo ili trenutke s obitelji. Zato vrhunsku stručnost i najnapredniju tehnologiju želimo spojiti s personaliziranim, proaktivnim i prije svega ljudskim pristupom. Pacijent za nas nije broj niti jedan zahvat, nego čovjek čiji vid želimo pratiti i čuvati godinama. Jednako smo razmišljali i o prostoru Videe. Nismo željeli demonstrativan luksuz niti klasičnu sterilnu estetiku zdravstvene ustanove, nego boutique iskustvo koje se prepoznaje u detaljima, odnosu i osjećaju da poštujemo vrijeme i potrebe svakog čovjeka koji nam dolazi. Interijer je zato fizički nastavak naše filozofije - precizan i promišljen, ali istodobno topao i nenametljiv. Želimo da već pri prvom ulasku pacijent osjeti ono što želimo graditi kroz svaki sljedeći kontakt s Videom: stručnost bez distance, izvrsnost bez pompe i odnos koji ne završava izlaskom iz ordinacije. Nakon 20 godina iskustva u industriji dobro znamo što je pacijentima važno i što čini razliku u njihovu iskustvu. Zato smo uz vrhunske kirurge i najnoviju tehnologiju željeli zatvoriti krug i osigurati da svaki segment, od prvog kontakta i prostora do liječenja i dugoročne brige, prati isti standard izvrsnosti - ističe Ana Kričković, ravnateljica poliklinike.

Ana Kričković

Videa kao oftalmološka poliklinika koncipirana kao mjesto cjelovite brige o vidu od redovitih oftalmoloških pregleda i dijagnostike do liječenja glaukoma, operacije mrene, zamjene očne leće i skidanja dioptrije. Naglasak je na praćenju zdravlja očiju kroz različita životna razdoblja i traženju rješenja prilagođenog pojedinom pacijentu.

U takvom konceptu interijer prestaje biti samo kulisa.

- Kvalitetno projektiran prostor za mene uvijek mora ostvariti dijalog s ljudima koji ga koriste. Mora biti funkcionalan i estetski prepoznatljiv, ali prije svega treba stvarati osjećaj ugode i sigurnosti. Kod Videe smo željeli da prostor bude odraz onoga što se u njemu događa – stručnosti, preciznosti i posvećenosti čovjeku. Upravo je povezanost prostora, usluge i korisnika bila temelj cijelog projekta - zaključuje Ana Popović Vujović.

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Rezultat je interijer koji na prvi pogled možda neće otkriti da se iza njegovih vrata nalazi zdravstvena ustanova. I upravo je u tome njegova glavna ideja: umjesto da pacijenta podsjeća zašto je došao liječniku, prostor mu pokušava omogućiti da se, barem na trenutak, jednostavno osjeća ugodno.