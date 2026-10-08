Zagrebačka pivovara, Molson Coors BH i Tia Partner potvrdili snagu HR sustava

Činjenica da Zagrebačka pivovara već 14 godina zaredom nosi certifikat Employer Partner, Molson Coors BH devet, a TIA Partner pet godina, dokaz je dosljednosti i predanosti stvaranju kvalitetnog radnog okruženja

Zagrebačka pivovara, Molson Coors BH i Tia Partner ponovno su preuzeli Employer Partner certifikat koji dodjeljuje SELECTIO Grupa i potvrdili visoke standarde upravljanja ljudskim potencijalima. Riječ je o kompanijama koje djeluju u različitim segmentima poslovanja, od proizvodnje i upravljanja snažnim potrošačkim brendovima do prodaje i distribucije, zbog čega je usklađenost ključnih HR standarda posebno važna. Poslovnu širinu i sustavan pristup upravljanju ljudskim potencijalima prate i pozitivni poslovni rezultati, pri čemu su u 2025. rast prihoda zabilježile sve tri kompanije.

- Primanje certifikata Employer Partner i ove godine za nas predstavlja veliko priznanje, ali i potvrdu da dugoročno gradimo organizaciju u kojoj su ljudi u središtu svega što radimo. Činjenica da Zagrebačka pivovara već 14 godina zaredom nosi ovaj certifikat, Molson Coors BH devet, a TIA Partner pet godina, dokaz je naše dosljednosti i predanosti stvaranju kvalitetnog radnog okruženja. Ipak, najveći uspjeh nisu certifikati, već kultura koju zajedno gradimo i zaposlenici koji svojim talentom, strašću i predanošću svakodnevno pokreću naše poslovanje. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez ljudi koji nas čine zakon kompanijom - izjavio je Zoran Vrzić, Direktor ljudskih potencijala Zagrebačke pivovare.

Jasna očekivanja za lidere, snažnije kompetencije za budućnost

Jedno od područja koje se posebno ističe u ovogodišnjoj evaluaciji HR sustava kompanija jest sustavan razvoj leadershipa i people managementa. Kompanije imaju jasno definirana očekivana ponašanja lidera, a ciljevi povezani s upravljanjem ljudima uključeni su u odgovornost i procjenu menadžera.

Tijekom 2025. dodatno je integriran Leadership Footprint, okvir koji očekivana leadership ponašanja prevodi u konkretnu praksu vođenja te ih povezuje s razvojem zaposlenika i upravljanjem učinkom. Istodobno se kroz reskilling i upskilling, talent management, succession planning i internu mobilnost sustavno razvijaju kompetencije potrebne za buduće potrebe poslovanja, čime se zaposlenicima otvaraju nove razvojne prilike, a organizacijama omogućuje da ključna znanja i kompetencije u određenoj mjeri grade i iznutra.

HR sustavi koji podržavaju rast organizacije

Visoka razina zrelosti HR sustava sve tri kompanije vidi se i u povezanosti procesa kroz cijeli životni ciklus zaposlenika. Strukturirani onboarding i mentoring omogućuju brže uključivanje novih zaposlenika i kvalitetniji prijenos znanja, dok se razvoj, angažiranost i iskustvo zaposlenika sustavno prate tijekom različitih faza karijere. Takav pristup omogućuje kompanijama da rast poslovanja prate jednako strukturiranim razvojem ljudi i organizacijskih kapaciteta.

Dodatnu podršku iskustvu rada i rastu poslovanja pružaju digitalni HR sustavi, dashboardi, automatizirana rješenja i AI funkcionalnosti koji omogućuju kvalitetnije praćenje ključnih pokazatelja, brže donošenje odluka i učinkovitije upravljanje HR procesima. Uz dokumentiranu HR strategiju, strukturirani workforce planning i uključenost HR leadershipa u strateško odlučivanje, potrebe za ljudima i kompetencijama planiraju se u skladu s budućim poslovnim potrebama.

Od wellbeinga do 1000 posađenih hrastova

Uz razvoj i učinkovitost, važan dio iskustva zaposlenika čine wellbeing, fleksibilnost i uključivost. Zaposlenicima su dostupne različite zdravstvene i wellbeing inicijative i fleksibilni modeli rada gdje ih priroda posla omogućuje. Zaposlenici mogu biti dio aktivnih volonterskih klubova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji uključuju inicijative povezane s lokalnim zajednicama i okolišem, poput sadnje više od 1000 hrastova u blizini Petrinje te akcije čišćenja šuma u Bosni i Hercegovini.

Kulturu angažiranosti i priznanja podržava program BRAVO!, kroz koji zaposlenici sami prepoznaju doprinos svojih kolega. Tijekom 2025. u CEE regiji nominirano je 108 zaposlenika, od čega njih 30 iz klastera Zagrebačke pivovare, Molson Coorsa BH i Tia Partnera.

Employer Partner certifikat kompanije obnavljaju svake godine, zbog čega on predstavlja kontinuirani razvojni standard, a ne priznanje koje se stječe jednom. Certifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa, vodeća HR konzalting grupacija u Hrvatskoj koja djeluje kao one-stop shop za sve HR usluge.