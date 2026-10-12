Nexi Croatia potvrdio visoke standarde upravljanja ljudskim potencijalima

Jedan od važnijih fokusa Nexija u protekloj godini bio je daljnji razvoj zajedničkog iskustva zaposlenika kroz novi grupni People Promise

Nexi Croatia preuzeo je Employer Partner certifikat, priznanje koje SELECTIO Grupa dodjeljuje kompanijama s razvijenim i kvalitetno postavljenim HR sustavima. U industriji plaćanja, koju posljednjih godina snažno mijenjaju digitalizacija, razvoj novih tehnologija i promjene u očekivanjima korisnika, konkurentnost kompanija sve više ovisi i o sposobnosti privlačenja, razvoja i zadržavanja stručnjaka. Nexi Croatia tehnološki razvoj prati ulaganjima u iskustvo zaposlenika te snažnijim povezivanjem poslovne strategije i upravljanja ljudskim potencijalima.

Employer Partner certifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa na temelju dubinske procjene HR sustava, a Nexi Croatia certifikatom pokazuje da razvoj organizacije prati sustavno ulaganje u zaposlenike, lidere i organizacijsku kulturu.

Jedinstvena organizacijska kultura

Jedan od važnijih fokusa Nexija u protekloj godini bio je daljnji razvoj zajedničkog iskustva zaposlenika kroz novi grupni People Promise, kojim kompanija jasnije definira što zaposlenicima želi ponuditi i kakvu kulturu želi graditi na različitim tržištima. U stvaranje People Promisea aktivno su bili uključeni i zaposlenici iz Hrvatske, čime se lokalna perspektiva izravno povezala s razvojem grupnog pristupa upravljanju ljudskim potencijalima. People Promise Nexiju daje zajedničku osnovu za povezivanje organizacijske kulture, razvoja zaposlenika i privlačenja talenata s poslovnim prioritetima kompanije.

Briga o zajednici i mentalnom zdravlju

Ljudski resursi Nexija u posljednjem su razdoblju stavili snažan naglasak na dobrobit zajednice i zaposlenika. Uvođenjem Pravilnika o volontiranju, tvrtka je formalizirala dugogodišnju kulturu brige za zajednicu te zaposlenicima osigurala strukturiranu podršku za individualne i timske volonterske aktivnosti. Istovremeno, posvetili su iznimnu pažnju mentalnom zdravlju zaposlenika.

Kako kroz dedicirane panel rasprave s vanjskim stručnjacima, tako kroz seriju praktičnih radionica s konkretnim tehnikama očuvanja mentalnog zdravlja i izgradnje otpornosti na izazove iz privatne i radne svakodnevice, Nexi potiče otvoren dijalog o važnim temama i zaposlenicima nudi alate za jačanje osobnih i profesionalnih kapaciteta, istovremeno gradeći kulturu povjerenja i psihološke sigurnosti unutar timova.

Kontinuirani razvoj kompetencija

Tijekom 2025. svim je zaposlenicima postavljen cilj ostvariti 30 sati edukacije, uz podršku menadžera i pristup sadržajima prilagođenima njihovim ulogama i razini kompetencija. Kroz PayTech L&D platformu zaposlenici dobivaju personalizirane preporuke za daljnji razvoj, dok se kultura učenja dodatno potiče regionalnim inicijativama poput gamification projekta, koji je uključivao tjedne izazove učenja i natjecanja u znanju među zaposlenicima.

Povratne informacije kao temelj daljnjeg razvoja

Velik odaziv na ankete angažiranosti pokazuje visoku uključenost zaposlenika i njihovo povjerenje u organizaciju i njezine procese. Povratne informacije zaposlenika kompanija koristi za definiranje konkretnih akcijskih planova, kako na razini Grupe tako i lokalno.

Važnu ulogu u provedbi akcijskih planova imaju menadžeri, zbog čega Nexi kontinuirano ulaže u razvoj njihovih upravljačkih i people management kompetencija, među ostalim kroz program Nexi Forward i druge razvojne programe. Time kompanija dodatno jača kvalitetu vođenja i osigurava da se potrebe zaposlenika, razvoj timova i poslovni ciljevi povezuju u svakodnevnom radu.