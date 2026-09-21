30 godina malih koraka prema održivosti

McDonald's Hrvatska izrastao je u jednog od predvodnika domaćega ugostiteljskog sektora. Njegov razvoj vodi Globalna hrana kao nositelj franšize

Velike promjene često počinju malim koracima, odnosno odlukama koje donosimo već danas. Tim se principom McDonald's Hrvatska vodi već trideset godina ulažući u aktivnosti usmjerene na smanjenje utjecaja na okoliš i projekte koji pridonose zajednici.

Od otvorenja prvog objekta u Jurišićevoj ulici 1996. McDonald's je postao dio svakodnevice brojnih hrvatskih građana. Generacije gostiju ondje uživaju u svojim malim ritualima, druže se s prijateljima i stvaraju uspomene uz prepoznatljive okuse ​burgera Big Mac​, krumpirića, McNuggetsa i drugih omiljenih proizvoda. Tijekom tri desetljeća poslovanja McDonald's Hrvatska izrastao je u jednog od predvodnika domaćega ugostiteljskog sektora, a njegov razvoj vodi Globalna hrana kao nositelj franšize. Danas je u gradovima diljem Hrvatske, zapošljava tisuće djelatnika i prepoznat je kao poželjan poslodavac, što potvrđuje i višegodišnje priznanje Selectio Grupe 'Poslodavac partner'.

Usporedno s poslovnim rastom kontinuirano razvija projekte usmjerene na očuvanje okoliša i ulaganje u lokalnu zajednicu, okupljene pod platformom 'Malim koracima do velikih promjena'.

Briga o okolišu

Odvajanje otpada u objektima bio je prvi korak McDonald'sa Hrvatska prema održivom poslovanju, a provodi se još od otvorenja prvoga McDonald'sa u Jurišićevoj. S vremenom se taj pristup proširio i na druga područja održivog poslovanja, uključujući odgovorno upravljanje energijom. Tako McDonald's Hrvatska od 2023. postupno uvodi ​solarne minielektrane na svoje objekte, pri čemu proizvedena energija zadovoljava oko 10 posto potreba dnevne potrošnje pojedinog objekta. U prvoj fazi planirano je postavljanje ukupno 17 solarnih elektrana, a širit će se dalje i na nove lokacije na kojima to dopuštaju tehnički uvjeti.

Na više lokacija u Hrvatskoj upotrebljavaju se i sustavi za prikupljanje kišnice, među ostalim u objektima Špansko, Branimirova i Kolakova u Zagrebu te Bjelovaru, Koprivnici, Rovinju, Osijeku, Dugopolju, na Ježevu i Kukuljanovu. Prikupljena voda upotrebljava se za zalijevanje zelenih površina i kao tehnička voda u sanitarnim sustavima; tako se na godinu uštedi gotovo 16 tisuća kubika.

Načela kružnoga gospodarstva primjenjuju se i u odlaganju iskorištenog ulja iz objekata. Ulje koje se upotrebljava za pripremu mnogima omiljenih krumpirića nakon uporabe prerađuje se u biodizel, pa se tako vrijedna sirovina vraća u proizvodni ciklus. U posljednjih petnaest godina prerađeno je 2,34 milijuna litara iskorištenog ulja iz kojega je proizvedeno više od 1,8 milijuna litara biodizela.

Ulaganje u zajednicu

McDonald's Hrvatska poseban naglasak stavlja i na vraćanje zajednici u kojoj djeluje u sklopu vlastitih projekata i sudjelovanja u humanitarnim aktivnostima. Jedan je od takvih projekata 'Za naš ljepši kvart', u sklopu kojega je tijekom četiri godine u lokalne zajednice uloženo gotovo 240.000 eura. Među najvažnijim aktivnostima bilo je postavljanje 13 učionica na otvorenome u 11 hrvatskih gradova, čime je za više od 7000 učenika omogućen interaktivniji oblik nastave u prirodi.

Dugogodišnju brigu za zajednicu McDonald's Hrvatska pokazuje i u sklopu partnerstva s Klinikom za dječje bolesti Zagreb, koje traje već više od petnaest godina. Tijekom suradnje kompanija je sudjelovala u opremanju bolničkih prostora, obnovi odjela i nabavi suvremene dijagnostičke opreme radi unaprjeđenja uvjeta liječenja te stvaranja ugodnijeg okružja za djecu i njihove roditelje.

Uređeni odjel oftalmologije Klinike za dječje bolesti Zagreb

//Renovated ophthalmology department at the Zagreb Children's Hospital

Sretno čitanje

Važan dio društvenoga djelovanja odnosi se i na poticanje čitanja od najranije dobi. U vremenu u kojem istraživanja sve češće upozoravaju na pad čitalačkih navika poticanje djece na čitanje posebno je važno za razvoj mašte, kritičkog razmišljanja i zaključivanja. Kako bi djeci približio knjige i potaknuo stvaranje pozitivnih navika, McDonald's od 2019. provodi program 'Happy Meal Readers' koji obiteljima omogućuje da u sklopu Happy Meala odaberu knjigu umjesto igračke. Do danas je tako više od 700 tisuća knjiga stiglo u dječje ruke diljem Hrvatske.

Bilo da je riječ o poticanju čitalačkih navika, odvajanju otpada bilo o korištenju energije iz obnovljivih izvora, McDonald's Hrvatska tim aktivnostima nastoji potaknuti pozitivne promjene među svojim gostima, zaposlenicima i u zajednici, vodeći se uvjerenjem da velike promjene počinju malim koracima.