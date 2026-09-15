Brendovi otkrili novog muškog potrošača: Briga više nije ženski posao

Muškarci sve više preuzimaju brigu o djeci, obitelji i sebi, a brendovi u toj promjeni prepoznaju novu veliku tržišnu priliku

Kad se na društvenim platformama raspravlja o toksičnome maskulinitetu, rodnoj neravnopravnosti i nasilju nad ženama, zna se vrlo često naletjeti i na komentar koji glasi otprilike: 'Al' ne svi muškarci.' Na stranu činjenica da je ta opaska nepotrebna, jer oni i nisu tema, ono što je nevaljalo u patrijarhatu, mizoginiji i neravnopravnosti jest – upravo tim 'drugim' muškarcima brendovi posvećuju sve više pozornosti, ali i proračuna.

Kako pokazuje istraživanje Trendwatchinga, uoči ovogodišnjega Dana očeva lansiran je rekordan broj kampanja i aktivnosti kojima se slave 'ti' muškarci: brižni, nježni očevi koji ženama ne 'pomažu' u odgoju, nego preuzimaju aktivnu ulogu u roditeljstvu. Oni se više ne prepoznaju u slici koju je godinama prodavalo tržište, a to je da moraju biti uspješni, snažni i izdržljivi, pri čemu je briga za obitelj prikazana kao preuzimanje financijske odgovornosti, a rjeđe kao ono što se događa kada dijete treba presvući usred noći, kada partner prolazi kroz teško razdoblje, kada roditelji ostare ili kada, jednostavno, treba sjesti i razgovarati o nečemu o čemu se muškarci tradicionalno nisu učili razgovarati.