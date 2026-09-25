Nikolina Dizdar Čehulić: Naš je prioritet osigurati dostupnost lijekova

Pliva i u 2027. nastavlja ulagati u razvoj, ljude i otpornost poslovanja, uz fokus na sigurnu i stabilnu dostupnost lijekova

Farmaceutska industrija ulazi u razdoblje u kojem se investicijske odluke sve više donose pod pritiskom geopolitičkih promjena, regulatornih zahtjeva i poremećaja u opskrbnim lancima. Nikolina Dizdar Čehulić, predsjednica Uprave PLIVE, u tom kontekstu ističe važnost dugoročnih ulaganja, razvoja ljudi i očuvanja snažne proizvodne baze u Europi. Kao ključni prioritet izdvaja otpornost poslovanja i sigurnu dostupnost lijekova pacijentima.

U okolnostima u kojima su promjene postale konstanta, investicijske odluke moraju istodobno biti dugoročne i dovoljno fleksibilne da odgovore na nove tržišne i geopolitičke okolnosti. PLIVA kontinuirano ulaže u razvoj, nove tehnologije i jačanje svojih kapaciteta, a Zagreb je već godinama jedan od važnih istraživačko-razvojnih i proizvodnih centara unutar Tevine globalne mreže. I u 2027. naš će fokus biti na ulaganjima koja dugoročno podižu konkurentnost, produktivnost i otpornost poslovanja. Geopolitičke okolnosti, regulatorni okvir i opskrbni lanci mijenjaju se velikom brzinom i zahtijevaju dugoročno planiranje, ali i sposobnost brze prilagodbe. Daljnja integracija Hrvatske u OECD svakako je pozitivan signal stabilnosti i predvidljivosti poslovnog okruženja, što je važno za kompanije koje donose dugoročne investicijske odluke.

Jednako važan dio naše konkurentnosti su ljudi. Tehnologija i automatizacija mogu nam pomoći da budemo učinkovitiji i produktivniji, ali nisu zamjena za znanje i iskustvo. Zato uz digitalizaciju i nove tehnologije kontinuirano ulažemo u razvoj kompetencija, edukaciju i stvaranje okruženja u kojem zaposlenici mogu dugoročno razvijati svoje karijere. Tehnologiju možete kupiti, kapital možete osigurati, ali kvalitetan tim ne nastaje preko noći. Upravo kombinacija znanja, iskustva i novih tehnologija omogućuje nam da se uspješno prilagođavamo promjenama na tržištu rada.

Istodobno, farmaceutska industrija izrazito je globalno povezana pa svaka veća promjena trgovinskih odnosa, regulative ili opskrbnih lanaca ima šire posljedice. Naš je prioritet jačati otpornost opskrbnih lanaca i osigurati kontinuitet dostupnosti lijekova pacijentima. Aktualne geopolitičke okolnosti ponovno su pokazale i koliko je za Europu važno imati snažnu vlastitu proizvodnu bazu. Zato je važno pronaći ravnotežu između ambicioznih javnih politika i očuvanja industrijske konkurentnosti. Ako želimo sigurnu i stabilnu opskrbu lijekovima, moramo stvarati uvjete u kojima će biti održivo razvijati i proizvoditi lijekove upravo u Europi - zaključuje Čehulić.