KONČAR obnovio prestižan Employer Partner status

U razdoblju snažnog investicijskog ciklusa, KONČAR potvrđuje kontinuirano ulaganje u visoke standarde upravljanja ljudima

Grupa KONČAR je u prvom polugodištu 2026. ugovorila nove poslove vrijedne više od milijardu eura. Rastuću globalnu konkurentnost potvrđuje snažan nastup na izvoznim tržištima koji i dalje dominira u ukupnim prihodima od prodaje KONČARA s više od 71 % udjela. U tijeku je i realizacija dosad najvećeg investicijskog ciklusa kojim kompanija planira dodatno ojačati svoje kapacitete i stvoriti temelje za održiv rast i dugoročno stvaranje vrijednosti za kupce, zaposlenike, dioničare i zajednicu. Nova ulaganja donose i stotine novih radnih mjesta, dok akvizicije dodatno osnažuju Grupu novim stručnjacima i kompetencijama.

Značajan rast zahtijeva i snažno ulaganje u ljude

U takvom okruženju rast nije moguć bez ulaganja u ljudske potencijale. Privlačenje stručnjaka, kvalitetno uvođenje u posao, prijenos specifičnih znanja te razvoj zaposlenika i menadžera postaju preduvjeti ostvarivanja poslovnih ambicija. Upravo zato je KONČAR paralelno s proizvodnom i tehnološkom infrastrukturom snažno razvijao sustav upravljanja ljudskim potencijalima, što je potvrdio poznatim Employer Partner certifikatom.

- Druga certifikacija zaredom potvrđuje da razvoj sustava upravljanja ljudima u KONČARU prati ambiciju i dinamiku njegova poslovnog razvoja. Posebno se ističe sustavan pristup razvoju zaposlenika i menadžerskih kompetencija, područja u kojima KONČAR ostvaruje vrlo visoke standarde u odnosu na tržište. Važan iskorak vidljiv je i u iskustvu kandidata, kroz dodatno unaprjeđenje procesa regrutiranja i selekcije te kvalitetnije povratne informacije kandidatima nakon završetka natječaja. U kontekstu snažnog širenja poslovanja i novih zapošljavanja, upravo takve prakse postaju sve važnije za privlačenje kvalitetnih ljudi i izgradnju dugoročnog odnosa sa zaposlenicima i kandidatima - ističe Lara Šubić Šuša, certifikatorica i voditeljica odjela za savjetovanje iz Grupe SELECTIO.

Razvoj kompetencija u fokusu širenja HR tima

KONČAR je posljednjih godina značajno ojačao vlastiti HR tim kako bi mogao kvalitetno podržavati menadžere i zaposlenike u svakodnevnim izazovima. Pritom fokus nije bio samo na broju HR stručnjaka, nego i na njihovim kompetencijama. KONČAR je prva kompanija u Hrvatskoj koja je certificirala interni tim za provedbu Belbin TeamRoles upitnika čime je postala dio međunarodne zajednice stručnjaka za razvoj timova.

Također, u suradnji sa SELECTIO Grupom, za KONČAR je provedena SELECTIO HR Akademija, prilagođena specifičnim potrebama sustava i daljnjem razvoju stručnosti HR tima.

Jednaki i transparentni standardi za više od 6600 zaposlenika

Redovitim osluškivanjem potreba i povratnih informacija zaposlenika razvijaju se i inicijative povezane sa zdravljem, dobrobiti, angažiranošću i benefitima. Posebna pažnja posvećena je i izgradnji pravednog i transparentnog sustava plaća. Takav pristup SELECTIO je ove godine prepoznao dodjelom drugog Equal Pay Champion certifikata Grupi KONČAR.

U organizaciji koja broji više od 6600 zaposlenika i posluje na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, posebnu važnost ima i interna komunikacija. KONČAR neprekidno razvija načine kojima ključne informacije pravovremeno dolaze do zaposlenika, neovisno o tomu rade li u proizvodnom pogonu, uredu ili na međunarodnom projektu.