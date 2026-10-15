U novom broju čitajte o svemirskom sektoru u Hrvatskoj

U novom broju Lidera raspisali smo se o svemirskim tehnologijama, skupljem javnom dugu, ali i o kompaniji Violeta

Da u prosincu 2024. u svemir nije lansiran prvi hrvatski satelit CroCube, malotko izvan stručnih krugova razmišljao bi o tome postoji li uopće svemirska industrija u Hrvatskoj. No domaći sektor, premda još malen, više nije ograničen na entuzijastične projekte. Hrvatske kompanije razvijaju softver i elektroniku za satelite, obrađuju podatke iz orbite, proizvode opremu za rad u ekstremnim uvjetima, a neke se upuštaju i u razvoj svemirskih kapsula i raketnih sustava. Pritom dio njih već ima međunarodne kupce, a drugi tek pokušavaju pretvoriti razvojne projekte u komercijalne proizvode. Zato smo se u novom broju odlučili posvetiti svemirskom sektoru u Hrvatskoj.

Cikličan pad svjetskoga BDP-a nužna je faza u kapitalizmu. To je čistilište. Uplašeni političari i financijaši, uz pomoć ekonomista kojima se za zasluge daje Nobelova nagrada, već sedamnaest godina odgađaju recesiju. Pa sada prijeti veliki slom, piše u novoj kolumni Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Da su domaće javne financije pred skupljom otplatom postojećih dugova, vidljivo je već iz prijedloga rebalansa proračuna predstavljenoga potkraj prošloga tjedna. U njemu se za 163,9 milijuna eura povećavaju rashodi za kamate povezane s upravljanjem javnim dugom, o čemu pišemo u novom broju.

Ispisali smo i kompanijsku priču o Violeti, jedinom brendu stvorenom nakon 1990. koji je na listi 50 najpoznatijih brendova (prema istraživanju agencije NilsenIQ) u doslovno svim državama nastalima raspadom Jugoslavije. Za Violetu u njima zna 97 posto ljudi, što znači da je njezina prepoznatljivost zamalo usporediva s Coca-Colom.

Osim toga, za novi broj smo razgovarali s energetskim konzultantom Jasminkom Umićevićem, ali i s predsjednikom Uprave Spana Nikolom Dujmovićem. Donosimo i poduzetničku priču Antonija Bebića, vlasnika pršutane Kulina Nova Sela, kao i atmosferu s 21. konferencije o nabavi u organizaciji HUND-a i Lidera. Uz sve to, u novom broju Lidera stiže i prilog 'HR u RH'.