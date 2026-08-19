Hrvatska opet na rubu deficita: Rujanski rebalans pred testom

Ključno je hoće li Vlada ostvariti najavljenu uštedu od 1,3 milijarde eura i tako izbjeći rizik procedure prekomjernog deficita.

Sezona koja nosi i BDP i proračun službeno nije gotova, no kolovoz je pri kraju, a prvi rujanski dani, iako kalendarski to nisu, već mirišu na jesen. A jesen obično podrazumijeva rekalkulaciju najvažnijih državnih brojeva, to više što je za novinarski najvrući mjesec najavljen rebalans.

Doduše, Vlada je još u lipnju prihvatila Odluku o proračunskom okviru od 2027. do 2029. kao temelj za trošenje državnoga novca, fokusirajući se (i) na strože održavanje fiskalne discipline. No praksa veli kako se svi ti brojevi (rebalansima) prilagođavaju u hodu, pa je, točnosti radi, uvijek sigurnije računati s kraćim horizontom.