Span vratio IPO na Burzu, ali nije povukao investicijski val

Prvo izlistavanje dionica nakon šest godina omogućilo je Spanu međunarodnu ekspanziju, ali nije promijenilo burzovnu učmalost

U četvrtak 23. rujna 2021. dionice Spana prvi put su uvrštene u trgovanje na Zagrebačkoj burzi, nakon jednog od najzapaženijih hrvatskih IPO-a posljednjeg desetljeća. U IPO-u je prikupljeno oko 101 milijun kuna (13,4 milijuna eura), a sve ponuđene dionice prodane su po maksimalnoj cijeni od 175 kuna (23,23 eura), uz interes ulagatelja koji je premašio ponuđeni broj dionica. Vrijednost dionice u međuvremenu je više nego udvostručena.

Prikupljeni kapital bio je namijenjen međunarodnoj ekspanziji kompanije. Pet godina nakon izlaska na burzu udjel izvoza porastao je sa 74 na čak 86 posto prihoda, a među najbrže rastućim tržištima danas je Poljska.

Dujmović zadržao kontrolni paket

Nakon izlaska na burzu Nikola Dujmović je ostao najveći dioničar sa 30,86 posto udjela. Top 10 dioničara ima 61,35 posto vlasništva, od čega Mirovinski fondovi kontroliraju više od 22 posto. Nakon Dujmovića najveći pojedinačni vlasnici uglavnom su njegovi dugogodišnji suradnici, no nijedan od njih nema više od tri posto dionica.

U trenutku izlaska na burzu Span je već bio vodeća hrvatska IT tvrtka s poslovanjem na više tržišta i snažnim partnerstvom s Microsoftom. IPO je proveden u razdoblju oporavka tržišta nakon pandemije, niskih kamatnih stopa i velikog interesa za tehnološki sektor.

Rekordni prihodi, slabija profitabilnost

Prema rezultatima za prvo polugodište 2026., Span Grupa ostvarila je 140,1 milijun eura poslovnih prihoda, što je rast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA iznosi 5 milijuna eura, a neto dobit 1,5 milijuna eura. Uprava pad profitabilnosti objašnjava intenzivnim ulaganjem u širenje poslovanja, nova tržišta i zapošljavanje.

Među najvažnijim postignućima u 2026. godini ističu se stjecanje statusa Microsoft Frontier Partner te ulazak u program EU Cybersecurity Reserve, u kojem je Span jedina hrvatska tvrtka među odabranim pružateljima usluga kibernetičke sigurnosti za institucije Europske unije.

Val koji nije zapljusnuo burzu

U vrijeme SPAN-ovog izlaska na burzu analitičari su s uobičajenom prevelikom dozom optimizma najavljivali početak novog investicijskog ciklusa, dok su predstavnici IT sektora naglašavali da je riječ o povijesnom događaju za hrvatsku tehnološku industriju i domaće tržište kapitala.

Međutim, pokazalo se da je to doduše bio velik korak za SPAN, ali mali korak za burzovno čovječanstvo. Umjesto najavljivanog vala izlistanja uslijedio je tek IPO manjih razmjera Mon Perina iz Bala u ožujku 2022.

Situacija se promijenila tek 2025., kada su IPO-e proveli Ing-Grad, Žito i Tokić. Ponovno se govorilo o početku novog investicijskog ciklusa na hrvatskom tržištu kapitala. No, kao i nakon Spanova izlaska na burzu 2021., dio optimizma pokazao se preuranjenim. Unatoč najavama novih izlistanja, do danas nije realiziran nijedan novi IPO.