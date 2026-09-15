U grupaciji kao što je Violeta svaka se kriza može prebroditi

Diverzifikacija, stroga kontrola troškova i izlazak na nova tržišta temelj su strategije kojom Violeta parira velikim multinacionalkama

U sastavu grupacije Violeta pet je proizvodnih pogona, od čega tri u Grudama u BiH, gdje je i sjedište kompanije, jedna u Čapljini te jedna u Svetoj Heleni, nedaleko od Zagreba. Proizvodni program sličan je samo u dvije tvornice, onoj u Hrvatskoj i jednoj u Grudama, iz čijih maksimalno automatiziranih proizvodnih linija na police trgovina širom regije (djelomično u Europskoj uniji, a djelomično izvan nje) stiže široka paleta papirnate konfekcije pod vlastitim brendom Violeta. I roba proizvedena u drugoj tvornici u Grudama (tekući program deterdženata i omekšivača) kao i konditorski proizvodi brenda Lasta iz Čapljine također spadaju u B2C segment, dok je peta je tvornica, Corspack, koja proizvodi kartonsku ambalažu, namijenjena B2B segmentu. Tome još treba dodati snažnu distribuciju, prodaju na 17 različitih tržišta, dva hotela i vlastitu maloprodaju, a svo to poslovanje podijeljeno je na tri tvrtke: matičnu Violetu u Grudama, te Violetu u Hrvatskoj i Violetu u Sloveniji.

Dva ključna temelja otpornosti

U Violeti, grupaciji koja zapošljava preko 1.600 ljudi, doslovno sve, od razvoja novih proizvoda do dizajna ambalaže, radi se ‘in house’, što je sasvim suprotno od prevladavajuće poslovne filozofije, po kojoj se kompanija treba držati svog corre businessa i odbaciti sve ono što joj u svakom trenutku ne donosi dobit.

- Ja se s tom filozofijom ne slažem pa zato i jesam drugačiji od drugih. Ono što ne znaš, možeš naučiti. Kad prestaneš učiti, kad se počneš koristiti samo iskustom iz prošlosti, postaješ nekonkurentan. Nove tehnologije, nova znanja i nove djelatnosti su to što u poslovanje unosi živost i zanimljivost, što ti daje draž i ne dozvoljava ti da se uspavaš. Ako radiš samo ono što znaš, to će te uspavati i na kraju nećeš više niti to znati – tumači svoju poslovnu filozofiju Petar Ćorluka, osnivač, vlasnik i glavni strateg Violete, koji će o tome kako je Violeta uspjela razviti otpornost na sve očekivane i neočekivane rizike koji mogu ugroziti tako posloženo poslovanje govoriti na ovogodišnjoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će biti održana 23. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

Otpornost se gradi, smatra Ćorluka, na dva ključna temelja. Prvi je diverzifikacija (‘ne stavljati sva jaja u istu košaru’), a drugi potpuna kontrola troškova.

- Troškovi moraju biti optimalni, ništa se ne smije bacati, sve se mora iskoristiti. Kada imate kvalitetnu nabavu sirovina, racionalan transport i dobru produktivnost u proizvodnji, možete reći da su svi troškovi pod kontrolom – kaže Ćorluka.

Iskušan scenarij za neočekivane poremećaje

Vlasnik Violete ima razrađen scenarij postupanja za slučaj da neki neočekivani poremećaj ugrozi neki od segmenata proizvodnje, a što je već iskušano u vrijeme pandemije korone, koja je najviše pogodila transport, ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Dok su hoteli uslijed lockdowna bili zatvoreni, a transport usporen, kompanija je to vrijeme iskoristila za postavljanje solarnih panela na krovove svojih objekata, a na tom poslu su pomagali i Violetini skladištari, konobari i kuhari koji su tako iskoristili mogućnost I širinu poslovanja firme kako ne bi ostali bez posla kada se njihova djelatnost zatvorila.

-Ako imaš kompaniju s više različitih djelatnosti, kriza u jednoj od njih uvijek će se moći na neki način prebroditi. Mi nećemo pustiti niti jednu djelatnost ili kategoriju ako dođe u krizu već ćemo solidarno pomoći da ostane na životu. Vjerujemo u sve ono što radimo i svemu dajemo maksimalnu podršku, a osobito zaposlenicima – iznosi Ćorluka.

Konkurenti nisu problem Violeti, već ona njima

I izlazak na nova tržišta dio je strategije disperzije rizika. Kompanija nije orijentirana samo na lokalno tržište Bosne i Hercegovine niti regiju kojoj pripadaju Hrvatska, Slovenija, Srbija i Sjeverna Makedonija, nego je izašla i na tržišta susjednih zemalja, kao što Mađarska, Austrija, Albanija, Rumunjska i druge koje joj nisu problematične za transport, a za koje u Violeti smatraju da na njima mogu biti konkurentni.

- Rizike smanjujemo neprekidno prateći sve segmente i sva tržišta. Iako su naši konkurenti velike multinacionalne kompanije, u svemu što radimo smo na našim tržištima prvi, drugi ili eventualno treći u svim kategorijama. Četvrto mjesto za nas ne postoji ni u čemu. Govorili su mi neki da kako ću se boriti protiv tih multinacionalki koje imaju goleme marketinške budžete. Međutim, oni nama nisu problem, mi smo problem njima – ističe Ćorluka i dodaje da je Violeta jedini brend u zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije nastao poslije 1990. godine, a koji se u svim tim zemljama nalazi među 50 najjačih brendova i to s prepoznatljivošću od 97 posto, što je u rangu Coca-Cole.

O trenutačnim investicijskim aktivnostima Violete, planovima za daljnji razvoj te poslovnim prilikama i izazovima, Petar Ćorluka govorit će na konferenciji Dan velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status konferencija će potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.