Hrvatski duhani stabilizirali proizvodnju i pomladili bazu proizvođača

Unatoč klimatskim izazovima, domaća proizvodnja duhana bilježi rast održivosti i uključuje sve mlađe generacije

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana u Hrvatskoj koji posluje u sklopu BAT grupe, tradicionalnim Danom polja duhana obilježili su kraj još jedne kvalitetne proizvodne godine u kojoj je, usprkos ekstremnim vremenskim uvjetima, uspješno zadržana stabilnost domaće proizvodnje duhana. Danu polja duhana prisustvovali su David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije te gradonačelnici i načelnici iz lokalnih sredina u Podravini i Slavoniji u kojima se proizvodi duhan. Događaj je okupio i proizvođače duhana te predstavnike lokalnih institucija i akademske zajednice.

Hrvatski duhani, prema sadašnjim projekcijama u zadnjoj fazi otkupa, očekuju dobar ovogodišnji prosječni prinos od oko 2.400 kilograma duhana po hektaru, unatoč sve češćim vremenskim ekstremima koji utječu na količinu i kvalitetu uroda te na tijek sezone. Tvrtka otkupljuje duhan od oko 250 proizvođača te predstavlja važan izvor prihoda za više od 400 obitelji u Podravini i Slavoniji. Hrvatski duhani gotovo 70 godina organiziraju proizvodnju i otkup duhana, a proizvodnja duhana danas je, zahvaljujući visokoj razini organiziranosti i stabilnosti, jedna od najodrživijih domaćih poljoprivrednih proizvodnji. Proizvodnju duhana karakterizira osiguran otkup svih proizvedenih količina, financiranje kompletne proizvodnje, stalna stručna podrška agronoma na terenu, osiguranje proizvodnje te potpora ulaganjima u tehnologiju i opremu koje povećavaju produktivnost i održivost.

Otkupna cijena duhana od 2020. povećana je ukupno za oko 75 posto. Dodatno, Hrvatski duhani bespovratnim sredstvima ulažu u očuvanje kvalitete tla svojih proizvođača, uključujući osiguravanje zelene gnojidbe, a kontinuirano provode i projekte usmjerene na zaštitu zdravlja i sigurnosti proizvođača, pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, odgovorno gospodarenje otpadom, povećanje recikliranja sjetvenih plitica i prazne ambalaže te sigurno zbrinjavanje ambalaže regulatora rasta.

Najznačajniji projekti ulaganja u održivost su projekt automatizacije berbe duhana vrijedan 12,6 milijuna eura, u sklopu kojeg je, između ostalog, nabavljeno 80 mehaničkih berača kojima je ove sezone obrano 70 posto površina pod duhanom.

Istodobno, zahvaljujući projektu poticanja ulaganja u navodnjavanje, danas se navodnjava čak 43 posto površina pod duhanom, dok je nacionalni prosjek oko 2 posto poljoprivrednih površina. Sustavi navodnjavanja kap po kap pritom se koriste na oko 80 posto navodnjavanih površina, pridonoseći učinkovitijem korištenju vode i većoj otpornosti proizvodnje na sušna razdoblja. Takvo stabilno i održivo proizvodno okruženje omogućilo je uspješno uključivanje mlađih generacija u proizvodnju duhana, pa prosječni proizvođač koji surađuje s Hrvatskim duhanima danas ima 46 godina, više od deset godina manje od hrvatskog i EU prosjeka u poljoprivredi.

- Pred krajem smo još jedne proizvodne godine koja nije bila bez izazova. Imamo sve češće vremenske ekstreme koji utječu na količinu i kvalitetu uroda, kao i na dinamiku sezone, ali zajedničkim naporima smo ostvarili kvalitetne rezultate i zadržali stabilnost proizvodnje. Ulaganjima u tehnologiju, opremu i navodnjavanje dodatno povećavamo održivost proizvodnje i tu smo napravili značajan iskorak u domaćoj poljoprivredi. Najponosniji smo što svjedočimo generacijskom pomlađivanju naših proizvođača i tome da mlađe generacije preuzimaju obiteljska gospodarstva. To pokazuje da smo uspjeli stvoriti stabilno okruženje koje, unatoč sve većoj neizvjesnosti, mlađim generacijama pruža perspektivu za preuzimanje obiteljskih gospodarstava i nastavak proizvodnje - izjavila je Aleksandra Grigić, predsjednica Uprave Hrvatskih duhana.

- Poslujemo u sve neizvjesnijim okolnostima. Na globalnom tržištu duhana veća je ponuda od potražnje, troškovi energenata kontinuirano rastu, a klimatske promjene dodatno otežavaju uvjete proizvodnje. Na te okolnosti ne možemo utjecati, ali im se možemo odgovorno i pravovremeno prilagođavati kroz ulaganja u produktivnost, tehnologiju i održivost. Upravo je to prednost snažnog sustava kakav čine Hrvatski duhani i BAT. Hrvatski duhani dio su BAT-ova lanca vrijednosti koji zapošljava više od 1.500 ljudi i podržava više od 6.000 radnih mjesta diljem Hrvatske. Otkupljuju više od 75 posto ukupnog godišnjeg domaćeg uroda duhana, dok Hrvatska proizvodi čak 6 posto ukupne proizvodnje duhana u EU. Hrvatski duhani stvaraju stabilno proizvodno okruženje osiguravajući siguran otkup i kontinuirano ulažući u održivost proizvodnje koja je važna za poljoprivrednike i lokalne zajednice u Podravini i Slavoniji - izjavio je Zvonko Kolobara, generalni direktor BAT Adria klastera.

Hrvatski duhani su u sklopu Dana polja duhana svojim proizvođačima tradicionalno dodijelili priznanje - nagradu Duhanac - i to u tri kategorije. Duhanac, zlatno priznanje za obiteljsku tradiciju i izvrsnost u proizvodnji osvojila je obitelj Zelenbrz. Tradicija uzgoja duhana u obitelji Zelenbrz započela je još 1950-ih godina, a u proizvodnju duhana nedavno su ušli i najmlađi članovi obitelji iz četvrte generacije. Duhanac, zlatno priznanje za iznimno proizvodno ostvarenje pripalo je obitelji Mikolčić, koja je u 2025. godini ostvarila najbolju kvalitetu duhana s odličnim prinosom.

Obitelj Mikolčić proizvodnjom duhana se počela baviti 70-tih godina prošlog stoljeća, a danas se proizvodnjom bavi otac i dva sina. Duhanac, zlatno priznanje za liderstvo u održivosti dobila je obitelji Begovac, koja je uvođenjem moderne opreme optimizirala proizvodne procese, smanjila troškove te značajno ojačala održivost. Obitelj Begovac već niz godina kontinuirano povećava površinu pod duhanom, a ove godine je rasadila duhan na preko 33 hektara, od čega je navodnjavano preko 29,5 hektara. U zadnjih nekoliko godina u proizvodnju su uložili oko 300.000 eura, te posjeduju kompletnu mehanizaciju - mehanički berač duhana, topere, sadilicu, sustave za navodnjavanje, opremu za obradu i pripremu duhana te ukupno devet sušara. Uz članove obitelji imaju i dva stalno zaposlena radnika. OPG Begovac je osobno obišao i potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić, nakon službenog dijela programa Dana polja, kako bi i osobno vidio na koji način funkcionira moderna i održiva proizvodnja duhana.