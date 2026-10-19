U Zagreb stigao Bites and Beyond Food Hall: prvi koncept u Hrvatskoj koji pod jednim krovom okuplja omiljene gastronomske brendove

Ono u čemu smo do sada imali prilike uživati isključivo u svjetskim metropolama, od sada je dostupno i u Zagrebu, vješto brišući granice između kafića, restorana i ugodnog dnevnog boravka

Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova: Good Food, Purple Monkey, Foodie i 4Burgers. Otvaranje lokacije u Palmotićevoj tek je početak ove velike gastronomske priče, budući da je u planu otvaranje novih Bites and Beyond Food Hallova diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica.

Jedno mjesto za sve ukuse i gurmanske želje

Iako je koncept food halla već dobro poznat u velikim svjetskim metropolama, Bites and Beyond donosi osvježavajuću novost na domaćoj ugostiteljskoj sceni. Riječ je o prostoru stvorenom za druženje bez kompromisa. Kada u restoran stigne društvo s različitim ukusima, nitko više ne mora pristajati na ustupke.

Dok se jednom prijatelju jedu svježe salate i popularni wokovi iz Good Fooda, drugi žudi za egzotičnim azijskim okusima Purple Monkeyja, treći želi vrhunski smash burger brenda 4Burgers, a četvrti je željan domaće hrane s potpisom Foodieja – koji ovom prilikom po prvi put izlazi iz trgovačkih centara u samostalni restoranski format – svi oni mogu zajedno uživati za istim stolom.

Od prve jutarnje kave do večernjeg druženja

Bites and Beyond Food Hall zamišljen je kao mjesto kojem se ne dolazi samo na ručak ili večeru, već kao prostor koji prati ritam cijelog dana. Zahvaljujući novitetima u ponudi, dobro poznata lokacija u Palmotićevoj 2 dobiva novu dimenziju – postaje adresa na kojoj dan može započeti kvalitetnom kavom i opuštenim brunchom, nastaviti se omiljenim jelima tijekom dana, a završiti druženjem u ugodnom ambijentu.

Tome doprinosi i suradnja s Kukuriku Artisan Bakeryjem, koja dodatno obogaćuje izbor za sve ljubitelje doručka i bruncha. U ponudi se tako svakodnevno pripremaju i poslužuju mirisni kroasani te open rye sendviči na raženom kruhu, dostupni u različitim varijantama – od svježih, biljnih (vege) kombinacija do zasitnijih, proteinskih opcija.

Posebno mjesto u ponudi zauzima i Beyond kava, organska kava dostupna u različitim varijantama, od espressa i cappuccina do drugih klasičnih i omiljenih napitaka od kave, uz japansku matchu za ljubitelje drukčijih rituala ispijanja toplih napitaka. Ponudu dodatno obogaćuje i unlimited limunada – novitet koji gostima omogućuje da jednokratnim plaćanjem uživaju u neograničenim količinama limunade tijekom boravka u prostoru.

Ono što ovaj koncept čini zaista drugačijim jest i sama filozofija brenda koja se osjeti u svakom detalju. Priča o Beyond dimenziji započela je već pri stvaranju vizualnog identiteta i snimanju same kampanje. Dok danas mnogi posežu za umjetnom inteligencijom, tim okupljen oko koncepta Bites and Beyond odlučio je dokazati da stvarnost i ljudska kreativnost nemaju konkurenciju. Stvorili su nadrealnu scenografiju koja na prvi pogled djeluje poput AI umjetnosti, ali je u potpunosti stvarna – izradili su i otisnuli golemu kartonsku rajčicu i veliki pileći batak, dok su sočne bečke odreske doslovno vješali na konop za rublje kako bi stvorili prave umjetničke fotografije. Time su jasno poručili kako u svijetu masovne automatizacije žele ići iznad (beyond) AI trendova – dajući prednost autentičnoj kreativnosti, stvarnoj estetici i, iznad svega, vrhunskim, pravim okusima.

Interijer kao spoj galerije, kafića i ugodnog dnevnog boravka

Osim novog formata ponude, Bites and Beyond donosi i potpuno drugačiji pristup oblikovanju prostora. Interijer u Palmotićevoj 2 projektirala je arhitektica Jana Piacun, oblikujući ga kao neformalni prostor koji vješto briše granice između kafića, restorana i ugodnog dnevnog boravka. U osnovi projekta nalazi se težnja da se prostor transformira u ugodno mjesto u kojem se gost želi zadržati, raditi, čitati ili opušteno provesti vrijeme.

Interijer je zamišljen kao kolaž različitih atmosfera. Duž prostora izmjenjuju se raznoliki tipovi sjedenja – od klasičnih stolova i stolica, preko tapecirane klupe uz prozor, do dubljeg loungea s velikom kožnom sofom. Raznolikost materijala i namještaja pruža dojam prostora koji je nastajao slojevito, pri čemu svaki mikro-ambijent na svoj način komunicira s jednim od brendova, dok istovremeno kroz sklad materijala, boja i tekstura funkcionira kao harmonična cjelina.

Posebna pažnja posvećena je rasvjeti, koja omogućuje transformaciju prostora kroz dan – ujutro djeluje svježe i otvoreno, dok se navečer pretvara u topao i intiman ambijent. Uz police s knjigama, biljke, tepihe i zavjese, važan dio atmosfere čine umjetničke fotografije Doris Fratur, nastale kao dio novog vizualnog identiteta brenda, koje u prostoru djeluju poput male kućne galerije.

JEDAN KLIK DO OMILJENIH OKUSA: Bites aplikacija donosi jednostavnije naručivanje i nagrađuje svaku kupnju

Bites and Beyond iskustvo ne završava odabirom omiljenog jela. Kako bi uživanje u poznatim okusima bilo još jednostavnije, predstavljena je i mobilna aplikacija Bites, koja na jednom mjestu okuplja brendove grupacije Bites and Beyond Co. – Good Food, Purple Monkey, 4Burgers, Foodie, Soho Sushi i Poke Me, uz ponudu Kukuriku Bakeryja na lokaciji u Palmotićevoj. Osmišljena kako bi se prilagodila različitim navikama i tempu svakodnevice, aplikacija donosi više fleksibilnosti pri naručivanju, ali i pogodnosti zbog kojih se svaka sljedeća narudžba još više isplati.

Bilo da želite unaprijed naručiti obrok i dočekati ga spremnog na stolu u odabrano vrijeme, preuzeti ga bez čekanja ili omiljena jela naručiti na kućnu ili poslovnu adresu, Bites aplikacija nudi tri jednostavna načina naručivanja. Opcija Dine-in omogućuje naručivanje unaprijed za uživanje u restoranu, Pickup olakšava preuzimanje hrane za van u željeno vrijeme, dok Delivery donosi omiljene okuse ravno na vašu adresu.

Dodatni razlog za korištenje aplikacije krije se u programu vjernosti koji nagrađuje svaku kupnju. Korisnicima se vraća 7 % iznosa svake kupnje u obliku kredita, obračunatih na stvarno plaćeni iznos bez troška dostave. Krediti se automatski prikupljaju u digitalnom novčaniku unutar aplikacije, pri čemu jedan kredit vrijedi kao jedan euro popusta. Mogu se iskoristiti za pokrivanje do 90 % iznosa računa, a vrijede 12 mjeseci, što znači da se prikupljene pogodnosti mogu iskoristiti i pri nekoj od sljedećih narudžbi.

Pogodnosti pritom nisu rezervirane samo za naručivanje putem mobitela. Cashback i bodove moguće je prikupljati i prilikom kupnje na fizičkoj blagajni, jednostavnim skeniranjem članskog QR koda iz aplikacije. Korisnike očekuju i dodatni kuponi, uključujući pogodnosti poput besplatne dostave te fiksnih i postotnih popusta. Tu je i referral program koji nagrađuje dijeljenje iskustva s prijateljima: kada prijatelj prihvati osobni kod i napravi svoju prvu narudžbu, korisnik koji ga je preporučio dobiva 10 kredita.

Uz jednostavno korištenje i kartično plaćanje unutar aplikacije, Bites tako objedinjuje omiljene gastronomske brendove, praktičnost naručivanja i program pogodnosti na jednom mjestu – čineći put do sljedećeg omiljenog obroka još jednostavnijim i isplativijim.