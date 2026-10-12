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Bolje da te kazne prema Kaznenom zakonu nego da čekaš ovrhu
12. listopada 2026.
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Različita je perspektiva zločinaca kažnjenih prema Kaznenom zakonu i dužnika kojima zbog duga do kraja života prijeti ovrha
Pročitao sam tekst na Liderovu portalu o nedavnom nastupanju zastare za izvršenje zatvorske kazne kontroverznom (najblaže rečeno) tajkunu Miroslavu Kutli. S autoricom članka kolegicom Antonijom Knežević prokomentirao sam slučaj, s tim da je ona spomenula da treba usporediti zastaru u kaznenim slučajevima i onu vezanu uz ovrhe. Nama dvoma nevjerojatno je u koliko su boljem položaju osuđeni zločinci od ljudi koji duguju tisuću-dvije eura.
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