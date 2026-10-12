Komentari

Bolje da te kazne prema Kaznenom zakonu nego da čekaš ovrhu

12. listopada 2026.
rastava braka, bračna stečevina, bračni par, sud, bračna parnica

rastava braka, bračna stečevina, bračni par, sud, bračna parnica

foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Različita je perspektiva zločinaca kažnjenih prema Kaznenom zakonu i dužnika kojima zbog duga do kraja života prijeti ovrha

Pročitao sam tekst na Liderovu portalu o nedavnom nastupanju zastare za izvršenje zatvorske kazne kontroverznom (najblaže rečeno) tajkunu Miroslavu Kutli. S autoricom članka kolegicom Antonijom Knežević prokomentirao sam slučaj, s tim da je ona spomenula da treba usporediti zastaru u kaznenim slučajevima i onu vezanu uz ovrhe. Nama dvoma nevjerojatno je u koliko su boljem položaju osuđeni zločinci od ljudi koji duguju tisuću-dvije eura.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Miroslav Kutle#Antonija Knežević#Zdravko Mamić#Zastara#Ovrha#Dužnici#Kazneni Zakon#Zakon O Obveznim Odnosima
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right