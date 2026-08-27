Poznati trgovački centar na bubnju za 11,2 milijuna eura

Cijeli kompleks Roses Designer Outleta završio je na e-dražbi, a vlasnik nekretnine ima 35 milijuna eura obveza.

Jedan od najpoznatijih trgovačkih kompleksa u Hrvatskom zagorju završio je na e-dražbi zbog bankarske ovrhe. UniCredit Bank Austria pokrenula je prodaju centra Roses Designer Outlet u Začretju, čija je vrijednost procijenjena na oko 14 milijuna eura. Ipak, letvica na prvom nadmetanju spuštena je na 11,16 milijuna eura, ispod kojih se nekretnina ne može prodati na prvoj dražbi.

Ulaznica za ovo nadmetanje iznosi 1,4 milijuna eura. Naime, toliku jamčevinu potencijalni kupci trebaju uplatiti Fini do 26. listopada, a prikupljanje ponuda počinje 4. studenoga i trajat će 15 dana.