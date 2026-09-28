Šušnjar najavio odgodu sidrenih cijena nakon reakcija poduzetnika

Ministar kaže da će Vlada povući odluke za 1. listopada, a u studenome pripremiti trajnije i jednostavnije rješenje

Vlada će predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama koja su trebala stupiti na snagu 1. listopada, najavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u objavi na društvenoj mreži X.

- Posljednjih dana pažljivo sam slušao reakcije obrtnika, poduzetnika, trgovaca i svih onih koji bi od 1. listopada trebali primjenjivati nova pravila o sidrenim cijenama. Gotovo 20 godina bio sam poduzetnik. Znam kako izgleda kada uz svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati. Možemo krivo procijeniti, možemo pogriješiti, ali uvijek se trudim biti odgovoran političar - napisao je Šušnjar.

Nakon reakcija gospodarstvenika, Vlada će u utorak predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada. Šušnjar pritom naglašava da se odustaje od prvotnog roka, a ne od samog cilja mjere.

- To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Građani trebaju imati pravo jednostavno vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac - poručio je.

Nova pravila trebala bi biti pripremljena za primjenu u studenome, a ministar najavljuje da će se pritom mijenjati i dio dosadašnjeg modela.

- U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist - naveo je Šušnjar.

Uz pripremu novih pravilnika, ministar najavljuje i sastanak s predstavnicima gospodarstva kako bi se prije njihova uvođenja prošli detalji.

- Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti - zaključio je Šušnjar.