Najbolji među poslodavcima: Dodijeljeni Above and Beyond certifikati

Na jubilarnoj Liderovoj 10. HR konferenciji nagrađeni su poslodavci koji svojim praksama pomiču granice i postavljaju nove standarde u HR-u

Na jubilarnoj, desetoj Liderovoj HR konferenciji, održanoj u zagrebačkom hotelu Zonar, SELECTIO Grupa dodijelila je prestižne Above and Beyond certifikate, priznanja namijenjena kompanijama koje se ističu izvrsnošću u upravljanju ljudskim potencijalima i postavljaju nove standarde u razvoju zaposlenika, organizacijske kulture i HR praksi.

Ovogodišnji dobitnici su A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Hrvatski Telekom, Jadran Galenski Laboratorij (JGL), Kaufland Hrvatska, PLIVA Hrvatska i Podravka.

Riječ je o certifikatu koji predstavlja nadogradnju etabliranog Employer Partner certifikata, a dodjeljuje se organizacijama koje ne samo da uspješno primjenjuju suvremene HR prakse nego svojim pristupom pomiču granice i postavljaju trendove na tržištu rada.

Priznanja za izvrsnost

Above and Beyond certifikat ističe kompanije koje upravljanje ljudskim potencijalima ne promatraju samo kao administrativnu funkciju, nego kao važan dio poslovne strategije. U središtu su razvoj talenata, kvaliteta radnog okruženja, organizacijska kultura i sposobnost prilagodbe promjenama na tržištu rada.

Dodjelom ovih priznanja SELECTIO Grupa nastavlja isticati poslodavce čije prakse mogu poslužiti kao primjer drugim organizacijama, osobito u vremenu kada privlačenje, razvoj i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika postaju sve važniji čimbenici konkurentnosti.