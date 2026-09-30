Jan Lüder, Voith Hydro: U Hrvatskoj ćemo zaposliti više od 80 stručnjaka

Voith Hydro širi poslovanje u Hrvatskoj, a novi će stručnjaci iz domaćeg centra raditi na velikim međunarodnim hidroenergetskim projektima.

Voith značajno širi svoje poslovanje u Hrvatskoj. Planirate zaposliti više od 80 stručnjaka, uglavnom inženjera. Što stoji iza te odluke?

Voith Hydro godinama uspješno posluje u Hrvatskoj pa možemo reći da već imamo snažnu prisutnost. Inženjeri i tehnički stručnjaci iz Hrvatske već rade na međunarodnim hidroenergetskim projektima no sada je došlo vrijeme za ulaganja u lokalno poslovanje što će dodatno povezati vrhunski tim s globalnom organizacijom.

Hrvatsku vidimo kao važno inženjersko središte za budući rast našeg globalnog poslovanja u hidroenergetici, a operativno širenje pokazuje koliko cijenimo hrvatski tim i kolika će uloga pripasti upravo njemu unutar globalne organizacije.

Zašto baš Hrvatska?

Iskustvo nas je uvjerilo da je Hrvatska izvrsno mjesto za inženjerski talent i stručnost u hidroenergetici. Impresionirali su nas mnogi aspekti radne kulture, a posebno entuzijazam tima da ostavi trajan trag u energetici. Takav entuzijazam u Voithu iznimno cijenimo.

Za koje vrste radnih mjesta trenutno zapošljavate?

Prije svega tražimo inženjere i tehničke stručnjake. Otvorena radna mjesta pokrivaju širok spektar područja – strojarstvo, elektrotehniku, automatizaciju, softver, puštanje u pogon, upravljanje projektima, opskrbni lanac, kvalitetu te komercijalnu podršku projektima. Velik raspon otvorenih pozicija kao i široka paleta stručnosti koje budući članovi tima donose sa sobom govore koliko hidroenergetski projekti znaju biti kompleksni.

Koje su vještine važne za Voith Hydro?

Osim tehničkog znanja, nama je jednako važna i strast prema poslu te timski duh. U Voithu potičemo ljude da budu znatiželjni, da preuzmu inicijativu i da blisko surađuju s kolegama - bez obzira na to gdje se u svijetu nalazili.

Zašto je ovo atraktivna prilika za inženjere, hidroenergetske stručnjake i druge profesionalce tehničke pozadine u Hrvatskoj?

Međunarodna perspektiva svakako ovu priliku čini jedinstvenom. Karijeru mogu graditi u Hrvatskoj, a da istovremeno rade na velikim međunarodnim projektima. Ipak, ono što najviše privlači ambiciozne stručnjake jest sama tehnička strana posla.

Hidroenergija ima ključnu ulogu u energetskoj tranziciji; često je okosnica sustava obnovljive energije i dugoročne energetske sigurnosti. Riječ je, dakle, o vrlo tehničkom poslu koji ima jasnu svrhu i trajan učinak.

Sam je posao izuzetno zadovoljavajući. Naši inženjeri i stručnjaci ne obavljaju rutinske zadatke nego rješavaju složene probleme, razvijaju prilagođena rješenja i doprinose infrastrukturnim projektima koji će biti u pogonu desetljećima.

Rad u Voithu izvrsna je prilika za stručnjake koji žele produbiti tehničku stručnost, steći međunarodno iskustvo i izgraditi karijeru u industriji koja ima budućnost.

Na kakvim će projektima i zadacima raditi novi zaposlenici?

Radit će izravno na međunarodnim hidroenergetskim projektima, kroz čitav njihov životni ciklus. Ovisno o radnom mjestu, to može obuhvaćati turbine, generatore, sustave automatizacije, crpke, digitalna rješenja, puštanje u pogon ili vođenje cjelokupne realizacije projekta.

Ono što ove projekte čini posebno uzbudljivima jest činjenica da nema dva ista projekta. Svaka hidroelektrana nosi svoje tehničke izazove, specifične zahtjeve kupaca i uvjete rada.

Za inženjere i tehničke stručnjake to znači dinamično okruženje u kojem mogu kontinuirano učiti, rješavati stvarne probleme i uživo pratiti kako njihov rad utječe na ključnu energetsku infrastrukturu.

Kao globalna tvrtka koja zapošljava oko 22.000 ljudi u više od 60 zemalja, kako podupirete suradnju hrvatskog tima s globalnom Voith mrežom?

Međunarodna suradnja u Voithu je posve prirodan način rada. Hidroenergetika je globalna djelatnost pa svi blisko surađujemo s kolegama na različitim lokacijama, ovisno o potrebama projekta i traženoj stručnosti.

Hrvatski tim bit će potpuno integriran u tu globalnu mrežu. Za nas uspješna suradnja znači prije svega razmjenu znanja, povezivanje pravih ljudi i stvaranje prilika da se uči jedni od drugih. U praksi to znači da će naši kolege u Hrvatskoj već od prvog dana raditi s iskusnim stručnjacima i etabliranim projektnim timovima. Tako se novi kolege brzo razvijaju, a istovremeno od samog početka doprinose vlastitim znanjem.

Gledajući unaprijed, želimo da hrvatski tim i dalje bude jedan od ključnih doprinositelja međunarodnoj organizaciji. Novi kolege bit će uključeni u složene projekte već od rane faze, a s vremenom i napretkom u karijeri preuzimat će sve veću odgovornost.

Kako biste opisali kulturu Voitha? Što najviše cijenite?

Kultura Voitha temelji se na tehničkoj izvrsnosti, odgovornosti, suradnji, poštovanju i dugoročnom razmišljanju. Kao tvrtka s dubokim inženjerskim korijenima, veliku pažnju posvećujemo kvaliteti, pouzdanosti i održivim rješenjima za naše kupce.

Suradnja je ono što nas čini uspješnima. Potičemo ljude da dijele ideje, postavljaju pitanja, konstruktivno propituju pretpostavke i preuzimaju odgovornost za rezultate.

Ono što osobno najviše cijenimo jest spoj stručnosti i timskog rada. Naši su projekti složeni i multidisciplinarni, pa uspjeh ovisi o tome koliko dobro surađuju ljudi iz različitih funkcija, zemalja i područja stručnosti.Puno ulažemo u to da stvorimo poticajno okruženje u kojem ljudi mogu učiti, napredovati i dati stvaran doprinos.

Sada ste u završnoj fazi kampanje zapošljavanja. Što biste poručili stručnjacima koji još razmišljaju hoće li se prijaviti?

Za sve koji žele graditi karijeru u Hrvatskoj, a istovremeno raditi za globa lnu tehnološku kompaniju kojoj je misija osigurati energetsku budućnost, ovo je vaša prilika. Članovi tima koji nam se sada pridruže pomoći će oblikovati budućnost centra te će raditi uz iskusne stručnjake i sudjelovati u izgradnji nečega što će ostaviti trajan trag. Sve aktualne prilike dostupne su na stranici Grupe SELECTIO koja vodi projekt zapošljavanja na lokalnoj razini: https://selectio.hr/poslovi#voith-hydro.